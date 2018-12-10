NASA: где в декабре 2018 года наблюдать зеленую «Рождественскую комету»

В NASA предупредили: комета Виртанена (46P/Wirtanen) летит в сторону Земли. На минимальном расстоянии от Солнца она окажется 12 декабря 2018 года, 16 декабря комета сблизится с нашей планетой. От нее до нас будет всего ничего - как 30 раз до Луны. Для комет это очень близко. А для кометы Виртанена — вообще рекордное достижение с того дня, как ее открыл — сфотографировал - американский фотограф Карл Виртанен в январе 1948 года. Ближе она еще не подлетала.

Оповещение из NASA: мол, встречайте комету, подлетает.

Так комета выглядит сейчас в телескоп.

Астрономы уже делают снимки подлетающей небесной гостььи. Но обещают, что ее будет видно невооруженным глазом. На небе она засияет зеленой размытой звездой размером примерно с Луну.

Смотреть надо на юго-восток — после полуночи. Комета будет висеть в созвездии Тельца между Альдебараном и Плеядами чуть выше трех ярких звезд Пояса Ориона.

Где искать комету на ночном небе.

Комета Виртанена — короткопериодическая. Летает вокруг Солнца между орбитами Земли и Юпитера. Делает полный оборот за 5,4 года. Диаметр ее ядра астрономы оценивают в 1,2 километра.

Комету Виртанена называют рождественской. И неспроста. Она будет видна до конца декабря, а то и пару дней после Нового Года — все выше и выше в ночном небе.

Расписание движение кометы на ближайшее время.

От Земли комета пролетит на расстоянии, которое в 30 раз превышает расстояние до Луны.

Наблюдать за зеленой «Рождественской кометой» on-line можно на сайте Виртуального телескопа.