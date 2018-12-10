2018-12-10T20:10:52+03:00
Общество

Старушка-экстремалка: 102-летняя австралийка прыгнула с парашютом

Причины для такого риска пожилой леди весьма благородные [видео]
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
Ирен О'Ши совершила головокружительный полет и осталась живаИрен О'Ши совершила головокружительный полет и осталась живаФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Кто-то в страшном сне не может себе представить свой прыжок с парашютом. Обычно в моменты страха начинаешь вспоминать новости о том, как кто-то где-то неудачно приземлился, покалечился или погиб. При этом статистика удачных прыжков несоизмеримо выше.

Боится ли чего-то эта чудесная женщина из Австралии? Ведь причин волноваться за свою безопасность у нее куда больше, чем у большинства единомышленников. Просто потому, что ей 102 года. 102 года!

Ирен О'Ши совершила головокружительный полет и осталась жива. Летела она со скоростью 220 километров в час. Сиганув с высоты птичьего полета, сразу попала в книгу рекордов Гиннесса, как самая возрастная спортсменка.

102-летняя австралийка прыгнула с парашютом.

Предшественником дамы был 81-летний пенсионер из США. Но австралийка обскакала всех лет на 20 вперед. У Ирен полет был настолько удачным, что она не планирует на этом останавливаться. Женщина уже начала готовиться к новому прыжку в новом году. Она думает, что прыгнет еще не раз.

Кстати, сил у нее предостаточно. О'Ши водит машину, причем без очков. Обходится без посторонней помощи в быту.

Был ли прыжок блажью австралийской пенсионерки-экстремалки? Оказалось, что нет. Женщина потеряла дочь, когда той было 67 лет. Она умерла от Бокового амиотрофического склероза. Этим же заболеванием страдал Стивен Хокинг. Ирен О'Ши прыгнула, чтобы собрать пожертвования для исследований БАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

52-летний житель Подмосковья выжил после неудачного прыжка с парашютом

Третьи сутки врачи борются за жизнь Олега Комякова, 52-летнего парашютиста из подмосковного города Клина. Иначе как чудом, то что он выжил после падения с высоты в 500 метров, медики не называют (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Степашин: Разве Солженицын предатель Родины? Ведь он батареей командовал на фронте, боевые ордена заслужил
Это заявление экс-премьер России сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» накануне 100-летия со дня рождения знаменитого русского писателя [видео]
Владимир Познер: Солженицын не был диссидентом, потому что не просил, как другие, Запад «надавить» на Советский Союз
Знаменитый телеведущий - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о русском писателе, 100-летие со дня рождения которого отмечается во вторник, 11 декабря
Новости 24
Адвокаты Бутиной просят суд назначить слушания по сделке с прокурорами
Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в организации убийства Хашкаджи
Мэй подтвердила отмену парламентского голосования по Brexit
РЖД разработает новый дизайн для вагонов-купе
Лавров заявил о притеснении русскоязычного населения за рубежом
Путин стал кандидатом на звание «Человек года» по версии Time
ДНР сообщает о подготовке масштабного наступления со стороны Киева
Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток
Осужденный Улюкаев оплатил штраф в размере 130 млн рублей
В Иране военные хотят спровоцировать выпадение осадков при помощи дронов
«Детское Евровидение-2019» состоится в Польше
Около 40% коньяка, продаваемого в России - фальсификат, считает эксперт
В Северной Каролине в результате снежной бури погибли четыре человека
Из Китая начали вывозить туристов, задержавшихся из-за долгов туроператора
Трутнев: Россия и Япония не обсуждали передачу Курильских островов
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией
Путин откроет памятник Солженицыну в Москве
С 1 января 2019 года тепло для жителей Киева подорожает на 22,7%