Старушка-экстремалка: 102-летняя австралийка прыгнула с парашютом

Кто-то в страшном сне не может себе представить свой прыжок с парашютом. Обычно в моменты страха начинаешь вспоминать новости о том, как кто-то где-то неудачно приземлился, покалечился или погиб. При этом статистика удачных прыжков несоизмеримо выше.

Боится ли чего-то эта чудесная женщина из Австралии? Ведь причин волноваться за свою безопасность у нее куда больше, чем у большинства единомышленников. Просто потому, что ей 102 года. 102 года!

Ирен О'Ши совершила головокружительный полет и осталась жива. Летела она со скоростью 220 километров в час. Сиганув с высоты птичьего полета, сразу попала в книгу рекордов Гиннесса, как самая возрастная спортсменка.

102-летняя австралийка прыгнула с парашютом.

Предшественником дамы был 81-летний пенсионер из США. Но австралийка обскакала всех лет на 20 вперед. У Ирен полет был настолько удачным, что она не планирует на этом останавливаться. Женщина уже начала готовиться к новому прыжку в новом году. Она думает, что прыгнет еще не раз.

Кстати, сил у нее предостаточно. О'Ши водит машину, причем без очков. Обходится без посторонней помощи в быту.

Был ли прыжок блажью австралийской пенсионерки-экстремалки? Оказалось, что нет. Женщина потеряла дочь, когда той было 67 лет. Она умерла от Бокового амиотрофического склероза. Этим же заболеванием страдал Стивен Хокинг. Ирен О'Ши прыгнула, чтобы собрать пожертвования для исследований БАС.

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