Финал Гран-При 2018. Прямая онлайн-трансляция. Женщины. Короткая программа

В канадском городе Ванкувер открываются соревнования финала Гран-При - третьего по значимости в мире турнира. В первый день соревнований, 6 декабря, а по московскому времени это 7 декабря, женщины выступят в короткой программе.

От России выступят три спортсменки - Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Алина Загитова. Им будут противостоять три японки.