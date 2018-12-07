2018-12-07T07:46:59+03:00
Спорт

Финал Гран-При 2018. Прямая онлайн-трансляция. Женщины. Короткая программа

Российские фигуристки начинают сражение за победу в решающей стадии серии турниров сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева.Елизавета Туктамышева.Фото: REUTERS
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В канадском городе Ванкувер открываются соревнования финала Гран-При - третьего по значимости в мире турнира. В первый день соревнований, 6 декабря, а по московскому времени это 7 декабря, женщины выступят в короткой программе.

От России выступят три спортсменки - Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Алина Загитова. Им будут противостоять три японки.

Фигурное катание.

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