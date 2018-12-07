Алина Загитова идет второй после короткой программы в финале Гран-При

В четверг, 6 декабря, в канадском Ванкувере стартовал финал Гран-При по фигурному катанию. В женском одиночном катании на льду за победу сражаются шесть спортсменок - три из Японии и три из России.

Первой на лед вышла Софья Самодурова. Для 16-летней фигуристки это - первый по-настоящему большой сезон. И ученица Алексея Мишина получила 68,24 балла от судей, что стало для молодой россиянки лучшим достижением в карьере.

Елизавета Туктамышева, которая произвела фурор на первом этапе Гран-При в Канаде, не смогла повторить свои лучшие баллы в сезоне. Рекордные для нее 76,17 ей не покорились. У Лизы перед произвольной программой - 70,65 балла. А потом наступил черед выхода не лед трех японских фигуристок.

Алина Загитова и Рика Кихира на тренировке в Ванкувере.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И выступление 16-летней Рики Кихиры произвело невероятный фурор. В женской короткой программе она установила новый мировой рекорд. Фигуристка получила от судей 82,51 балла. Она побила лучшее достижение, которое ранее принадлежало российской фигуристке Алине Загитовой - у нее было на турнире в Москве 80,78 балла. Вероятно, такое выступление молодой Кихиры немного шокировало следующую японку.

Японская фигуристка Сатоко Мияхара получила 67,52 балла и расположилась вслед за Софьей Самодуровой. Каори Сакамото своим катанием не смогла сдвинуть лидеров на тот момент с их позиций - она получила 70,23 балла от судей. Ну и затем на лед вышла Алина Загитова. У нее не получилось перекрыть мировой рекорд 16-летней Рики Кихиры. И она с 77,93 баллами перед произвольной программой идет на 2 месте.

Второе выступление у фигуристок пройдет 8 декабря. В Ванкувере будет еще день, время обеда, но из-за разницы в часовых поясах в Москве это будет уже полночь 9 декабря.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Финал Гран-при. Ванкувер, Канада

Женщины. Короткая программа.

1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (мировой рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) – 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52