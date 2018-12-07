Алина Загитова призналась, что не следила за выступлением японки Кихиры в финале Гран-При
В первый день финала Гран-При по фигурному катанию женщины представили короткую программу. В тройке лучших спортсменок оказались две россиянки, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира, которая установила новый мировой рекорд. Именно они и были представлены на пресс-конференции в Ванкувере.
Первые слова фигуристок были достаточно общими.
- Сегодня мое выступление мне понравилось и я довольна высокими оценками, - сказала Кихира.
Алина Загитова пояснила, почему у нее не вышло сделать все на максимуме и одержать победу. Сказалось, по ее признанию, волнение:
- Сегодня была чуть-чуть зажатая, и из-за этого не получилось сделать все на максимуме, но понравилось, что смогла собраться и хорошо выступлить.
А вот Елизавета Туктамышева была просто счастлива тому, что попала в финал и думает, что дальше будет лучше:
- Счастлива, что сделала тройной аксель. И в произвольной программе будет, надеюсь, все намного лучше.
Дальше последовал вопрос японке Кихире о впечатлениях от мирового рекорда:
- Когда вышла в первый раз на лед, не думала о том, что выступаю в финале Гран-При. И просто хотела выступить хорошо. Но итоговые баллы от судей - они выше, чем просто могла сегодня ожидать.
У Алины Загитовой поинтересовались причиной той скованности, о которой она говорила:
- Была скованность из-за того, что я нервничала. Это все от головы зависит, и разных лишних мыслей. А нужно - просто идти на лед и делать то, что надо.
Загитову, которая год назад стремительно ворвалась в мир фигурного катания, выиграв финал Гран-При, попытались немного подловить на следующем вопросе, о сравнениях с молодой Кихирой:
- Как вы чувствуете себя, когда встречаетесь с Кихирой, которая как и вы год назад только выступает впервые во взрослом фигурном катании?
- Можно не буду отвечать на этот вопрос.
Елизавета Туктамышева, говоря об изменениях в произвольной программе, сказала, что у нее есть надежда на успех:
- Да, тройной прыжок будет, и другие элементы. Лучшие, которые у меня будут в карьере. Надеюсь.
А вот Алина Загитова призналась, что не следила и вообще не смотрела за выступлением японки Кихиры. 16-летняя фигуристка установила мировой рекорд прямо перед появлением Загитовой.
- Скажите, а вы знали о Кихире и ее мировом рекорде перед выходом на лед?
- Знаете, я пытаюсь не смотреть прокаты девочек, которые передо мной. Поэтому не слышала и не видела.
Произвольная программа у женщин-фигуристок пройдет в Ванкувере 8 декабря. Из-з разницы часовых поясов это будет полночь 9 декабря по московскому времени.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Финал Гран-при. Ванкувер, Канада
Женщины. Короткая программа.
1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (мировой рекорд)
2. Алина Загитова (Россия) – 77,93
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65
4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23
5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24
6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52
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