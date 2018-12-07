Алина Загитова призналась, что не следила за выступлением японки Кихиры в финале Гран-При

В первый день финала Гран-При по фигурному катанию женщины представили короткую программу. В тройке лучших спортсменок оказались две россиянки, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира, которая установила новый мировой рекорд. Именно они и были представлены на пресс-конференции в Ванкувере.

Первые слова фигуристок были достаточно общими.

- Сегодня мое выступление мне понравилось и я довольна высокими оценками, - сказала Кихира.

Алина Загитова пояснила, почему у нее не вышло сделать все на максимуме и одержать победу. Сказалось, по ее признанию, волнение:

- Сегодня была чуть-чуть зажатая, и из-за этого не получилось сделать все на максимуме, но понравилось, что смогла собраться и хорошо выступлить.

А вот Елизавета Туктамышева была просто счастлива тому, что попала в финал и думает, что дальше будет лучше:

- Счастлива, что сделала тройной аксель. И в произвольной программе будет, надеюсь, все намного лучше.

Дальше последовал вопрос японке Кихире о впечатлениях от мирового рекорда:

- Когда вышла в первый раз на лед, не думала о том, что выступаю в финале Гран-При. И просто хотела выступить хорошо. Но итоговые баллы от судей - они выше, чем просто могла сегодня ожидать.

У Алины Загитовой поинтересовались причиной той скованности, о которой она говорила:

- Была скованность из-за того, что я нервничала. Это все от головы зависит, и разных лишних мыслей. А нужно - просто идти на лед и делать то, что надо.

Загитову, которая год назад стремительно ворвалась в мир фигурного катания, выиграв финал Гран-При, попытались немного подловить на следующем вопросе, о сравнениях с молодой Кихирой:

- Как вы чувствуете себя, когда встречаетесь с Кихирой, которая как и вы год назад только выступает впервые во взрослом фигурном катании?

- Можно не буду отвечать на этот вопрос.

Елизавета Туктамышева, говоря об изменениях в произвольной программе, сказала, что у нее есть надежда на успех:

- Да, тройной прыжок будет, и другие элементы. Лучшие, которые у меня будут в карьере. Надеюсь.

А вот Алина Загитова призналась, что не следила и вообще не смотрела за выступлением японки Кихиры. 16-летняя фигуристка установила мировой рекорд прямо перед появлением Загитовой.

- Скажите, а вы знали о Кихире и ее мировом рекорде перед выходом на лед?

- Знаете, я пытаюсь не смотреть прокаты девочек, которые передо мной. Поэтому не слышала и не видела.

Произвольная программа у женщин-фигуристок пройдет в Ванкувере 8 декабря. Из-з разницы часовых поясов это будет полночь 9 декабря по московскому времени.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Финал Гран-при. Ванкувер, Канада

Женщины. Короткая программа.

1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (мировой рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) – 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52

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