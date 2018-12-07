2018-12-07T11:57:29+03:00
Наши права и льготы

Семьям с детьми-инвалидами поможет Социальный ПИН

Этот полезный сервис работает как навигатор, выдавая родителям программу предоставления льготных средств реабилитации для ребенка в текущем году
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Семьям с детьми-инвалидами поможет Социальный ПИН.Этот полезный сервис работает как навигатор, выдавая родителям программу предоставления льготных средств реабилитации для ребенка в текущем году

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СоцПИН подсказывает мамам и папам, куда нужно обратиться, в какие сроки, как удобнее и комфортнее взаимодействовать с Фондом социального страхования (ФСС РФ), который обеспечивает людей с инвалидностью льготными техническими средствами реабилитации

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