Семьям с детьми-инвалидами поможет Социальный ПИН

Электронный больничный: и в деревнях, и в селах, и в больших городах

Как работает один из флагманских цифровых проектов, суперсервис «Электронный листок нетрудоспособности», рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая