Семьям с детьми-инвалидами поможет Социальный ПИН
Этот полезный сервис работает как навигатор, выдавая родителям программу предоставления льготных средств реабилитации для ребенка в текущем году
Семьям с детьми-инвалидами поможет Социальный ПИН.Этот полезный сервис работает как навигатор, выдавая родителям программу предоставления льготных средств реабилитации для ребенка в текущем году
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СоцПИН подсказывает мамам и папам, куда нужно обратиться, в какие сроки, как удобнее и комфортнее взаимодействовать с Фондом социального страхования (ФСС РФ), который обеспечивает людей с инвалидностью льготными техническими средствами реабилитации
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