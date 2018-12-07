Новое мобильное приложение расскажет все о социальных услугах
Фонд социального страхования РФ запустил подробный электронный путеводитель по социальным льготам
Новое мобильное приложение расскажет все о социальных услугах.Фонд социального страхования РФ запустил подробный электронный путеводитель по социальным льготам
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Как работает «Социальный навигатор» - личный консультант, который готов дать ответы на самые частые вопросы в любую секунду круглые сутки, рассказывает наш видеоролик.
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