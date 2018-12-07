2018-12-07T13:46:33+03:00
Телевизор

Баста - о Шнуре: Высокомерный питерский патриций, спустившийся к людям

В преддверии нокаутов шоу «Голос» вспоминаем лучшие словесные перестрелки наставников
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Баста VS ШнуровБаста VS ШнуровФото: Первый канал
Изменить размер текста:

«У МЕНЯ БУДЕТ ВЕСЕЛО, ПЬЯНО»

Выступив на слепых прослушиваниях, Аннагазел Гокинаева удивила всех наставников. Поэтому Баста с ходу засыпал девушку комплиментами.

«Вась, не старайся, она уже сделала свой выбор, - подколол рэпера Шнуров. - И это не ты. Не льсти».

Сергей угадал - девушка действительно пошла к нему в команду.

«Когда ты будешь слезы лить потом...» - кричал Баста вослед певице.

А Шнуров добил коллегу: «Это просто здорово. Все хотят ко мне! Потому что у меня будет весело, пьяно. А у вас будет скучно, вы будете учить! Что это? Обаяние интеллигентного человека!»

«УЙТИ К БАСТЕ - ПРОПАЩАЯ СУДЬБА!»

После номера Лауры Пленкиной на слепых прослушиваниях наставники тоже развернули битву за вокалистку.

«Пока Баста ничего не сказал, делайте выбор!» - обратился Шнур к певице.

«Можно я скажу два слова?» - вклинился рэпер.

«Нельзя! - отмел Сергей. - Ты все время пытаешься склонить артиста на свою сторону».

«Я из Ростова-на- Дону, я не могу так делать», - попытался оправдаться Баста.

«Вот все, кто из Ростова-на-Дону, так и делают, - пригвоздил Шнур. - Делайте выбор, девушка, и не слушайте его. Иначе вы уйдете к Басте, а это пропащая судьба! Будете бубнить рэп до конца жизни».

Когда Баста все же попытался увлечь певицу к себе в команду, Шнур перебил его: «Василий, ну заканчивайте. Сколько можно это слушать?»

«Каждый раз я говорю жене то же самое, когда она включает ваши песни»,- парировал Баста.

«ВСЕ ЖЕНЫ СЕРГЕЯ РАБОТАЮТ НА НЕГО»

После поединка Дарьи Гроссман и Риты Крон в лести растекся Константин Меладзе:

«Мне поднадоело хвалить команду Шнурова, но я не устаю восхищаться вами, Сергей: как за такой короткий период времени вы все успеваете? И развестись, и подготовить команду, и жениться. У меня на это уходит целая жизнь».

Баста не смог удержаться от сарказма: «Секрет в том, что все жены Сергея работают на него».

И это правда - вторая жена рокера Светлана Костицына организовывала концерты «Ленинграда», третья, Елена Мозговая (Матильда), занималась финансами группы и образом музыканта, помогала мужу в качестве менеджера.

ДОСЛОВНО

- Сережа Шнуров - не молодец! Костя Меладзе - молодец, я - молодец, Ани Лорак - красавица. Претензий (к Шнурову) нет, он просто непрофессионал. Видели у него синяк под глазом на фото в Инстаграме? Это не я, это справедливость», - Баста

- о Шнуре в эфире «Вечернего Урганта».

- «Что касается и Вакуленко, и Шнурова - люди талантливые. Но как бы так помягче сказать? У них обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся. Вообще их тексты, их разговоры на публике. Может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие. В общем, посмотрим, что из этой затеи получится», - первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков - об участии артистов в шоу «Голос. Перезагрузка».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Кириенко считает глупостью запреты выступлений рэперов
Лавров рассказал, для чего Порошенко ввел военное положение на Украине
В Москве открыли памятник писателю Чингизу Айтматову
Эксперты назвали модели iPhone, которые скоро исчезнут из российских магазинов
Лавров: в странах ОБСЕ считают антироссийские санкции контрпродуктивными
ЦБ дал совет банкам на случай возможного отключения Visa и Mastercard
Адвокат Вексельберга обратился в минфин США с ходатайством об отмене санкций
Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики на период до 2025 года
В Турции 8 января начнется суд по делу об убийстве посла Карлова
Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА
Путин поприветствовал участников форума «Газ России-2018»
В Москве таксист сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии
В Кремле прокомментировали арест правозащитника Льва Пономарева
"Манчестер Юнайтед" собирается уволить главного тренера Жозе Моуриньо
Кремль следит за ситуацией с отменой концертов Хаски и Элджея
В Госдуме приветствуют идею с регистрацией гаджетов
Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до конца года