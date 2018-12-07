Баста - о Шнуре: Высокомерный питерский патриций, спустившийся к людям

«У МЕНЯ БУДЕТ ВЕСЕЛО, ПЬЯНО»

Выступив на слепых прослушиваниях, Аннагазел Гокинаева удивила всех наставников. Поэтому Баста с ходу засыпал девушку комплиментами.

«Вась, не старайся, она уже сделала свой выбор, - подколол рэпера Шнуров. - И это не ты. Не льсти».

Сергей угадал - девушка действительно пошла к нему в команду.

«Когда ты будешь слезы лить потом...» - кричал Баста вослед певице.

А Шнуров добил коллегу: «Это просто здорово. Все хотят ко мне! Потому что у меня будет весело, пьяно. А у вас будет скучно, вы будете учить! Что это? Обаяние интеллигентного человека!»

«УЙТИ К БАСТЕ - ПРОПАЩАЯ СУДЬБА!»

После номера Лауры Пленкиной на слепых прослушиваниях наставники тоже развернули битву за вокалистку.

«Пока Баста ничего не сказал, делайте выбор!» - обратился Шнур к певице.

«Можно я скажу два слова?» - вклинился рэпер.

«Нельзя! - отмел Сергей. - Ты все время пытаешься склонить артиста на свою сторону».

«Я из Ростова-на- Дону, я не могу так делать», - попытался оправдаться Баста.

«Вот все, кто из Ростова-на-Дону, так и делают, - пригвоздил Шнур. - Делайте выбор, девушка, и не слушайте его. Иначе вы уйдете к Басте, а это пропащая судьба! Будете бубнить рэп до конца жизни».

Когда Баста все же попытался увлечь певицу к себе в команду, Шнур перебил его: «Василий, ну заканчивайте. Сколько можно это слушать?»

«Каждый раз я говорю жене то же самое, когда она включает ваши песни»,- парировал Баста.

«ВСЕ ЖЕНЫ СЕРГЕЯ РАБОТАЮТ НА НЕГО»

После поединка Дарьи Гроссман и Риты Крон в лести растекся Константин Меладзе:

«Мне поднадоело хвалить команду Шнурова, но я не устаю восхищаться вами, Сергей: как за такой короткий период времени вы все успеваете? И развестись, и подготовить команду, и жениться. У меня на это уходит целая жизнь».

Баста не смог удержаться от сарказма: «Секрет в том, что все жены Сергея работают на него».

И это правда - вторая жена рокера Светлана Костицына организовывала концерты «Ленинграда», третья, Елена Мозговая (Матильда), занималась финансами группы и образом музыканта, помогала мужу в качестве менеджера.

ДОСЛОВНО

- Сережа Шнуров - не молодец! Костя Меладзе - молодец, я - молодец, Ани Лорак - красавица. Претензий (к Шнурову) нет, он просто непрофессионал. Видели у него синяк под глазом на фото в Инстаграме? Это не я, это справедливость», - Баста

- о Шнуре в эфире «Вечернего Урганта».

- «Что касается и Вакуленко, и Шнурова - люди талантливые. Но как бы так помягче сказать? У них обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся. Вообще их тексты, их разговоры на публике. Может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие. В общем, посмотрим, что из этой затеи получится», - первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков - об участии артистов в шоу «Голос. Перезагрузка».