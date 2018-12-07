2018-12-07T13:48:10+03:00
Телевизор

Появился воинственный тизер нового сезона "Игры престолов"

Финал фэнтези-саги стартует в апреле 2019 года [видео]
Владимир КИРИЛЛОВ
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Одолеют ли люди армию Ходоков?Одолеют ли люди армию Ходоков?Фото: кадр из фильма
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Чем ближе заветная дата - апрель 2019 - тем сильнее телеканал НВО разогревает страсти вокруг будущего финала. Кто выживет, кто умрет, претенденты на Железный трон и на сердце Матери Драконов - интриги, скандалы, расследования. Съемки держатся в строгом секрете. Снимают несколько финалов, чтобы путем тайного голосования определить, как завершится главная битва Семи Королевств.

И вот наконец телеканалом НВО был опубликован первый тизер-трейлер (маленький ролик), намекающий на события, которые ждут зрителей в финальном сезоне. В тизере нет никого из персонажей сериала, только Огонь и Лед, которые постепенно окутывают Землю и сталкиваются, сшибаются друг с другом. Нетрудно догадаться, что под этим подразумевается та самая последняя битва - сражение армии мертвых под предводительством Белых Ходоков с армией живых, под началом Дейнерис, Джона, Тириона и, будем надеяться, Ланнистеров.

"Огонь и лед. Последний сезон "Игры престолов" начнется в апреле" - так гласит описание.

Актер Владимир Фурдик, тот самый ужасающий Король Ночи, поделился новостью, что зрители смогут увидеть масштабное сражение людей и Белых Ходоков уже в третьем эпизоде восьмого сезона.

А недавно актер Питер Динклэйдж рассказал, что его персонаж погибнет в финале саги:

"Не могу подобрать правильное слово, чтобы описать свои эмоции. Но думаю, его история получила правильное завершение. Вне зависимости от того, чем всё закончится, смерть станет для него отличным финалом", - заявил Динклэйдж.

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Первый и самый главный, наверное, киноляп последней главы фэнтези-саги - зрители заметили в кадре машину. Большой белый пикап не смог укрыться в белоснежном застенье, как не смог он укрыться и от глаз преданных поклонников сериала. Но "Игра престолов", которая всегда славится детальной проработкой эпохи, не могла допустить такой оплошности! (подробности)

Game of Thrones Season 8 Official Tease: Dragonstone (HBO).Fire and ice. The final season of Game of Thrones begins this April. #GoTS8

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