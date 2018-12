Появился воинственный тизер нового сезона "Игры престолов"

Чем ближе заветная дата - апрель 2019 - тем сильнее телеканал НВО разогревает страсти вокруг будущего финала. Кто выживет, кто умрет, претенденты на Железный трон и на сердце Матери Драконов - интриги, скандалы, расследования. Съемки держатся в строгом секрете. Снимают несколько финалов, чтобы путем тайного голосования определить, как завершится главная битва Семи Королевств.

И вот наконец телеканалом НВО был опубликован первый тизер-трейлер (маленький ролик), намекающий на события, которые ждут зрителей в финальном сезоне. В тизере нет никого из персонажей сериала, только Огонь и Лед, которые постепенно окутывают Землю и сталкиваются, сшибаются друг с другом. Нетрудно догадаться, что под этим подразумевается та самая последняя битва - сражение армии мертвых под предводительством Белых Ходоков с армией живых, под началом Дейнерис, Джона, Тириона и, будем надеяться, Ланнистеров.

"Огонь и лед. Последний сезон "Игры престолов" начнется в апреле" - так гласит описание.

Актер Владимир Фурдик, тот самый ужасающий Король Ночи, поделился новостью, что зрители смогут увидеть масштабное сражение людей и Белых Ходоков уже в третьем эпизоде восьмого сезона.

А недавно актер Питер Динклэйдж рассказал, что его персонаж погибнет в финале саги:

"Не могу подобрать правильное слово, чтобы описать свои эмоции. Но думаю, его история получила правильное завершение. Вне зависимости от того, чем всё закончится, смерть станет для него отличным финалом", - заявил Динклэйдж.

