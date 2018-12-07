В музее Победы прошел финальный концерт "Песнь всех поколений — XII священных псалмов"

5 декабря Концертный зал Музея Победы был полон. Юные музыканты из Москвы, Дубны и Краснотурьинска в сопровождении симфонического оркестра «Глобалис», группы BOSБYA и солистов Александра Перепечина, Натальи Прохоровой и Галины Босой исполнили священные псалмы в стиле современной электронной музыки. Это необычное выступление стало финальным аккордом в музыкально-просветительском проекте «Песнь всех поколений: XII священных псалмов», реализуемом на средства гранта Президента России.

Масштабный проект стартовал несколько месяцев назад, когда авторская инициатива Галины Босой "XII священных псалмов" совместно с благотворительным фондом "Предания" выиграли Президентский грант по направлению "Современные формы работы с культурным наследием". Было принято решение взять псалмы из Ветхого Завета — жанр лирической словесно-молитвенной поэзии. Галина Босая выбрала 12 священных псалмов, написала к ним музыку. Пять хоровых коллективов-участников на конкурсной основе выбрали по одному из 12 псалмов, уже звучавших в проекте Галины Босой. Дальше песнопения предстали в новой форме детского хорового пения в сопровождении современной электронной аранжировки.

В рамках проекта "Песнь всех поколений — XII священных псалмов" состоялся концертный тур по регионам России. Запись обработанных в электронном стиле псалмов для солистов, хора, оркестра и рок-группы велась с концертных выступлений на протяжении всего времени, пока шли выступления. Начавшиеся в Москве концерты затем прошли в Челябинске, Екатеринбурге, Свердловской области, Дубне. И завершились финальным выступлением в Концертном зале музея Победы на Поклонной горе.

Главными гостями финального концерта стали подопечные благотворительных фондов «Со-единение», «Дом друзей», «Дом Жизни», «Русский мир» и других. В качестве почетных гостей были приглашены представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации РФ, Патриаршего совета по культуре, министерств и ведомств, руководители регионов и городов, меценаты и общественные деятели. Поддержали проект многие российские компании, меценаты, АНО «Доброе дело», а подарки участникам предоставил косметический бренд Albendorf.

«Недавно появилось такое понятие, как «цивилизация досуга», одной из главных характеристик человека стало то, как он проводит свое свободное время. А культура стала важным фактором развития экономики городов и регионов. И поэтому важно, чтобы проекты в области культуры, сохраняя свою творческую и духовную направленность, были адаптированы к современным социально-экономическим условиям. Ярким примером этому является наш проект - «Песнь всех поколений: XII священный псалмов», - исполнительный директор благотворительного общественного фонда содействия духовному развитию общества «Предание» Сергей Забелин.

Пять детских хоровых коллективов – это более 600 талантливых ребят - приняли участие в записи нового музыкального диска проекта.

В результате совместной работы аранжировщиков и саундпродюсеров из Швеции и России, получилось совершенно новое музыкальное произведение. Псалмы на русском языке звучат в стиле современной электронной музыки. Анонс этого диска, тираж которого всего 500 экземпляров, был сделан на концерте, и стал подарком для всех юных участников проекта.

Кстати, организаторы концерта решили, что победителями проекта станут все участники. 2-е место поделили воспитанники Капеллы мальчиков и юношей «Созвучие» под руководством Светланы Ивановны Христовой (г. Челябинск), исполнившие в проекте Псалом 96 и Хор «Юность» Университета «Дубна» под руководством Ольги Васильевны Донченко (г. Дубна) с Псалмом 36.

1-е место жюри присудило Концертному хору "Феникс" ГБУДО Детской музыкальной школы им. С.И. Танеева под руководством Елены Алексеевной Бессоновой (г.Москва) за Псалом 90 и Концертному хору мальчиков и юношей ГБОУ СПО СО «Свердловский мужской хоровой колледж» под руководством Сергея Юрьевича Пименова (г. Екатеринбург), который исполнил Псалом 116 и 148.

Гран-при проекта «Песнь всех поколений: XII священных псалмов» получил Хор учащихся старших классов "Северный венец" музыкальной школы No1 под под руководством Нины Анатольевны Ганшу (г. Краснотурьинск). Девочки-участницы музыкального коллектива не только блестяще исполнили Псалом 42, но и сопровождали почти весь концерт.

«Ранее к псалмам обращались Моцарт, Бах, Вивальди, Лист, Стравинский и многие другие великие композиторы, но на русском языке в рамках музыкального произведения эти молитвенные песнопения прозвучали впервые только в нашем исполнении. Надеемся, что наш проект поспособствует не только популяризации псалмов, но и развитию детских хоров в различных регионах страны», - комментирует автор и солистка проекта «Песнь всех поколений: XII Священных Псалмов» – российская певица с уникальным голосом диапазоном в 4 октавы, лидер группы BOSБYA, композитор и продюсер Галина Босая.

Надо отметить, что проект позволил не только раскрыться многим молодым талантам, которые без участия в нем, возможно, никогда бы не нашли возможности выйти на большую сцену, но и расширил их творческие горизонты. За время, пока шел проект его авторы много рассказали ребятам о современных формах работы с песенным наследием. Объяснили юношам и девушкам с классическим вокальным образованием, что они тоже способны стать звездами на российском музыкальном Олимпе так же, как это удалось сделать Галине Босой и ее группе.