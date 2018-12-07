2018-12-07T14:18:51+03:00
Спорт

Футболисты "Арсенала" устроили вечеринку с веселящим газом, водкой и 70 девушками

Кадры с участием известных игроков попали в сеть
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт.Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт.Фото: REUTERS
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Накануне старта нового сезона в чемпионате Англии, как стало известно, футболисты лондонского "Арсенала" закатили небывало масштабную вечеринку. На ней было все - водка, 70 девушек и веселящий газ. Британский таблоид Sun опубликовал кадры, на которых видны сразу несколько игроков основного состава британского гранда.

Среди тех, кто был на шумной тусовке - Александр Ляказетт, Генрих Мхитарян, Пьер-Эмерик Обамеянг, Месут Озил. Помимо этих футболистов - Сеад Колашинац, Шкодран Мустафи и новичок Маттео Гендузи. Все проходило в отдельно арендованном зале в центре Лондона. Всех девушки, которые пришли на вечеринку, специально сдавали телефоны, чтобы в сеть не утекли фотографии с вечеринки.

- Они приносили шары с веселящим газом мешками и постоянно вдыхали. Никогда не видел ничего подобного, некоторые даже теряли сознание и заваливались на бок, как парень с кудрявыми волосами, - цитирует свидетеля вечеринки британский таблоид. Скорее всего, речь идет про молодого игрока "Арсенала" Маттео Гендузи, известного пышной шевелюрой.

Футбольный клуб уже отреагировал на публикацию, заявив:

- С футболистами будет проведена беседа относительно инцидента, в ходе которой им напомнят об их ответственности и обязанностях как представителей клуба.

Спустя несколько дней "Арсенал" проиграл первый матч сезона "Манчестер Сити" 0:2, а в следующем туре уступил 2:3 лондонскому "Челси". Однако потом смог улучшить положение и после 15 встреч канониры на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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