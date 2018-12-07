Общественники присмотрят за выполнением национальных проектов

В год в общественные приемные в регионах поступает до 40 тысяч различных обращений от граждан по вопросам ЖКХ. «Многие проблемы удается решить», - сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин. Заявление прозвучало 7 декабря в Общественной палате РФ, где проходит Всероссийское совещание «Развитие общественного контроля в сфере ЖКХ в Российской Федерации». Организаторами мероприятия выступили Комиссия Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению совместно с некоммерческим партнерством «ЖКХ Контроль».

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - МОНИТОРИНГ

- Хочу отметить, что многие из присутствующих здесь начали заниматься общественной деятельностью много лет назад. Также среди участников сегодняшнего мероприятия и представители тех субъектов РФ, где региональные центры общественного контроля в сфере ЖКХ образованы сравнительно недавно, - отметила заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - На сегодня представительства НП «ЖКХ Контроль» есть практически во всех субъектах РФ. Основные направления их деятельности – мониторинг выполнения программ переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов, помощь гражданам в вопросах управления многоквартирными домами, а также проведение информационно-разъяснительной работы по актуальным вопросам жилищно-коммунальной отрасли.

Также эксперт сообщила, что ключевой задачей НП «ЖКХ Контроль» на ближайшее время станет мониторинг за реализацией национального проекта «Жилье и городская среда» и, в частности, особое внимание будет уделяться федеральным проектам, направленным на расселение аварийного жилищного фонда и формирование комфортной городской среды.

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин подчеркнул значимость осуществления региональными центрами общественного контроля в сфере ЖКХ мониторинговых мероприятий в части реализации программ переселения людей из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

- Как известно, с принятием Федерального закона, продлившего срок деятельности Фонда ЖКХ до 2026 года, расширились и функции госкорпорации в части проводимого мониторинга. В частности, подлежит мониторингу деятельность региональных операторов, направленная на обеспечение проведения капремонта. Надеюсь на то, что региональные центры общественного контроля окажут активную поддержку Фонду ЖКХ и в этом сегменте деятельности.

- Фонд ЖКХ стоял у истоков образования сети общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - напомнил гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. - Считаю, что деятельность региональных центров общественного контроля имеет высокую социальную значимость. Особо хочу отметить ваш вклад в части жилищного просвещения граждан. Уверен, что на данный момент существует возможность расширить работу по данному направлению. В частности, необходимо проводить информационно-разъяснительную деятельность с учащимися средних образовательных учреждений. Обучение ключевым вопросам жилищно-коммунальной отрасли нужно начинать со школы.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в свою очередь заявил, что Президентом РФ отмечена необходимость участия общественности в реализации национальных проектов.