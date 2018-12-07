2018-12-07T17:00:06+03:00
Общество

В Москве покажут спектакль, основанный на реальных историй пациентов, боровшихся с раком

Постановка поможет показать, что рак — это не конец, что есть надежда
Ольга БОРСКАЯ
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Один из героев спектакля носит красную шапку с надписью #СамоеВремяЖить - символ фонда борьбы с лейкемиейОдин из героев спектакля носит красную шапку с надписью #СамоеВремяЖить - символ фонда борьбы с лейкемией
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В Москве пройдет премьера спектакля «Среди нас», основанного на реальных историях пациентов, боровшихся с онкологией. Постановку покажут на сцене театра «Центр драматургии и режиссуры», а подготовили его актер и режиссер Андрей Кузичев, студенты четвертого курса Театральной школы Константина Райкина, мастерской О.М.Тополянского и К.М.Гинкаса, а также - благотворительный Фонд борьбы с лейкемией.

В основе спектакля «Среди нас» пятнадцать реальных историй, герои которых - пациенты и их родные, врачи, санитары, сотрудники благотворительного фонда «Фонд Борьбы с Лейкемией».

- Это истории не о смерти — о жизни, о чуде, о любви, о дружеском плече и поддержке, о терпении и силе, - говорят в фонде. - Это истории борьбы и истории побед. Истории онкологических больных, которые несмотря на болезнь продолжают верить в лучшее и знают, что рак можно победить. Это истории их родных, которые забывают про свою жизнь и отдают все силы спасению близких. Это истории о «неравнодушных циниках» — врачах, которые посвящают все свое время людям, которым сейчас так нужна их помощь.

В фонде отмечают, что спектакль поможет привлечь внимание общества к онкологическим заболеваниям и показать, что рак — это не конец, что больные раком во многом такие же люди, так и все остальные.

Когда: 8 декабря в 18:00

Где: в Театре ЦДР по адресу Беговая, 5.

Вход за благотворительное пожертвование в Фонд борьбы с лейкемией, предварительная регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно по ссылке

СПРАВКА КП

Подопечные Фонда борьбы с лейкемией - взрослые старше 18 лет с онкологическими заболеваниями системы крови. Фонд оказывает адресную помощь пациентам, а также развивает программы трансплантации костного мозга и безвозмездного донорства. На сегодняшний день удалось помочь уже более чем 170 пациентам.

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