Загитову смещают с трона

После женской короткой программы в финале Гран-при по фигурному катанию неподготовленных российских болельщиков ждал шок. Фаворит сезона Алина Загитова откаталась чисто, но оказалась лишь на втором месте.

«Виновата» японка Рика Кихира. Она просто произвела фурор! Ее тройной аксель покорил судей, и в короткой программе она установила новый мировой рекорд - 82,51 балла! У Алины на 4,5 балла меньше, и при том, что Загитова не ошибалась, это довольно большой отрыв. Это говорит только об одном: россиянку больше нельзя считать безоговорочно номером первым в фигурном катании. Пока шла война «Загитова против Медведевой», кажется, нас догнали и перегнали японки. И если у Кихиры в произвольной так же пойдут ее тройные аксели (а их у нее в программе целых два), у Алины Загитовы уже не найдется аргументов, которыми можно перебить такие козыри.

Но японка - не робот, ее триксели несовершенны, так что у Алины есть шанс. Но как же непросто быть догонять и рассчитывать на чужие ошибки, если еще деь назад тебя называли недосягаемым фаворитом. Это как раз то испытание, которое придется сейчас пройти олимпийской чемпионке. И сама она о нем превосходно знает. «Была скованность из-за того, что я нервничала. Это все от головы зависит, и разных лишних мыслей. А нужно - просто идти на лед и делать то, что надо», - рассказывала Загитову после проката.

Рика Кихира установила новый мировой рекорд в короткой программе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но когда Алину попросили сравнить себя прошлогоднюю с нынешней Тахирой, россиянка попросила разрешения не отвечать на этот вопрос. Кажется, он слишком сложный для нее: ведь если Тахира - это прошлогодняя Загитова, то нынешняя Алина - это прошлогодняя Медведева. Год назад она, будучи дебютанткой, так же уверенно убирала более опытную соперницу. А теперь сама понимает, каково это - выступать на максимуме, но знать, что кто-то сделал еще больший шаг вперед.

Но все это слишком сложно, чтобы забивать себе голову перед произвольной программой.

1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (мировой рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) – 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52