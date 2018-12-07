«Россети» за три года создадут собственную систему оперативно-технологического управления

Генеральный директор группы компаний «Россети» Павел Ливинский провел встречу с российскими и зарубежными производителями систем управления и сбора данных SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Они позволяют в режиме реального времени собирать, обрабатывать и отображать информацию об объекте мониторинга и управлять электросетевой инфраструктурой. С помощью SCADA сеть сможет сама выбирать оптимальный режим, будет самостоятельно диагностировать повреждения и мгновенно перестраиваться так, чтобы не пострадали потребители.

В беседе, которая прошла в рамках заключительного дня Международного форума «Электрические сети», приняли участие представители 14 компаний. В том числе General Electric, Siemens, ABB Силовые и Автоматизированные Системы, ЭМА, ОРЕХсофт, ЭнергопромАвтоматизация и ЮНИТЕРА ЛАБС.

- Перед нами стоит задача провести цифровую трансформацию отрасли. Один из ключевых факторов успеха здесь — новейшие информационные системы, программное обеспечение, устройства связи и системы кибербезопасности, - подчеркнул Павел Ливинский. - Мы намерены в течение трех лет создать собственную SCADA. Причем в этой системе должны применяться только отечественные технологии, как в части софта, так и в плане комплектующих.

Такой подход «Россетей» поможет развитию высокотехнологичных предприятий России и повысит их привлекательность в том числе и на внешних рынках.

- При этом мы открыты и для зарубежных поставщиков и партнеров, готовых локализовать производства на территории РФ, - отметил глава «Россетей».

Координировать проект будет заместитель Генерального директора — главный инженер холдинга Андрей Майоров.