Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе

Арифметика заемщика

По данным Почта Банка, в 2018 году средняя сумма кредита составила 215 тыс. руб., а средний срок погашения – 42 мес.

Чаще всего люди берут кредит на ремонт квартиры. Дальше следуют покупка недвижимости и автомобиля. Также в топе приобретение бытовой техники, мебели, турпутевок.

Конечно, реально попробовать накопить деньги, но это долго, а средства бывают нужны уже сейчас. Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.

Тут поможет кредитный калькулятор. Рассмотрим, как он работает, на примере Почта Банка.

Например, вам надо 500 тыс. руб. на ремонт. Хотите вернуть деньги за 24 месяца. Вводите на сайте эту сумму и срок, и калькулятор выдает такой расчет: каждый месяц платить банку придется 27 тыс. руб. Если эта сумма велика, попробуйте задать другой срок кредитования. Чем он длиннее, тем ниже кредитные платежи.

Так, при сроке 36 месяцев, каждый месяц придется платить 20,5 тыс. руб., а если оформите договор на 60 месяцев, то 15,5 тыс. руб.

Рассмотрим другой случай: кредит на отдых в 100 тыс. руб. Можно взять деньги на 5 лет и платить банку всего 3,7 тыс. руб. в месяц. Но вряд ли это имеет смысл. Ведь чем на более долгий срок оформлен кредит, тем выше переплата по процентам. Посмотрите, может быть удастся рассчитаться за год, платя ежемесячно 10 тыс. руб.

Семья пчел в кредит

Часто на то, чтобы взять кредит, толкают причины весьма экзотичные. В Почта Банке рассказали, как один мужчина брал деньги на свадьбу… бывшей жене, а другой – на генератор мыльных пузырей. В банк обращались люди, которым нужны деньги на покупку игуаны и семьи пчел, на операцию крысе, разведение свиней и страусов. Среди необычных целей кредитования – покупка исторических книг и антикварного фарфора, оплата услуг астролога, покупка шубы теще.

Как забрать у банка то, что переплатили

Величина переплаты по кредиту зависит от размера процентов. Все хотят тут сэкономить и ищут, чтобы ставка была пониже. Есть возможность ничего не искать, а вернуть в конце срока кредитования часть переплаты. Такую возможность дает Почта Банк.

Услуга «Гарантированная ставка» работает так. Вам одобряют кредит не менее чем на 1 год под определенный процент. Вы платите от 2,9 до 7,9% от размера кредита за подключение этой опции. Если не допускаете просрочек и не погашаете долг раньше срока, то в конце долг пересчитывают по ставке 10,9% (это минимальный нам известный процент). То, что переплатили, переведут на ваш счет. За этот год ПАО «Почта Банк» уже вернул 198 188 своим клиентам 3 923 712 500 руб.