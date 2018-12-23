2018-12-23T01:39:55+03:00
Общество

Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе

В ПАО «Почта Банк» рассказали о необычных запросах клиентов и о том, как рассчитать оптимальный платеж по кредиту
Софья ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сэкономить на кредите - цель реальная. Фото: GLOBAL LOOK PRESSСэкономить на кредите - цель реальная. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Арифметика заемщика

По данным Почта Банка, в 2018 году средняя сумма кредита составила 215 тыс. руб., а средний срок погашения – 42 мес.

Чаще всего люди берут кредит на ремонт квартиры. Дальше следуют покупка недвижимости и автомобиля. Также в топе приобретение бытовой техники, мебели, турпутевок.

Конечно, реально попробовать накопить деньги, но это долго, а средства бывают нужны уже сейчас. Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.

Тут поможет кредитный калькулятор. Рассмотрим, как он работает, на примере Почта Банка.

Например, вам надо 500 тыс. руб. на ремонт. Хотите вернуть деньги за 24 месяца. Вводите на сайте эту сумму и срок, и калькулятор выдает такой расчет: каждый месяц платить банку придется 27 тыс. руб. Если эта сумма велика, попробуйте задать другой срок кредитования. Чем он длиннее, тем ниже кредитные платежи.

Так, при сроке 36 месяцев, каждый месяц придется платить 20,5 тыс. руб., а если оформите договор на 60 месяцев, то 15,5 тыс. руб.

Рассмотрим другой случай: кредит на отдых в 100 тыс. руб. Можно взять деньги на 5 лет и платить банку всего 3,7 тыс. руб. в месяц. Но вряд ли это имеет смысл. Ведь чем на более долгий срок оформлен кредит, тем выше переплата по процентам. Посмотрите, может быть удастся рассчитаться за год, платя ежемесячно 10 тыс. руб.

Семья пчел в кредит

Часто на то, чтобы взять кредит, толкают причины весьма экзотичные. В Почта Банке рассказали, как один мужчина брал деньги на свадьбу… бывшей жене, а другой – на генератор мыльных пузырей. В банк обращались люди, которым нужны деньги на покупку игуаны и семьи пчел, на операцию крысе, разведение свиней и страусов. Среди необычных целей кредитования – покупка исторических книг и антикварного фарфора, оплата услуг астролога, покупка шубы теще.

Как забрать у банка то, что переплатили

Величина переплаты по кредиту зависит от размера процентов. Все хотят тут сэкономить и ищут, чтобы ставка была пониже. Есть возможность ничего не искать, а вернуть в конце срока кредитования часть переплаты. Такую возможность дает Почта Банк.

Услуга «Гарантированная ставка» работает так. Вам одобряют кредит не менее чем на 1 год под определенный процент. Вы платите от 2,9 до 7,9% от размера кредита за подключение этой опции. Если не допускаете просрочек и не погашаете долг раньше срока, то в конце долг пересчитывают по ставке 10,9% (это минимальный нам известный процент). То, что переплатили, переведут на ваш счет. За этот год ПАО «Почта Банк» уже вернул 198 188 своим клиентам 3 923 712 500 руб.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пятый канал в 2018 году: Юбилеи, победы и рекорды
Уходящий год - особый для Пятого канала, отметившего в 2018-м 80-летний юбилей. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения и события на канале: интенсивное развитие, многочисленные профессиональные награды, стремительный рост аудитории
Гомеопаты отвечают: 5 непридуманных историй
Вывеску «гомеопат» не увидеть в государственной поликлинике и, по статистике ВЦИОМ, не более 20% россиян могут объяснить, что такое гомеопатия. И, несмотря на это, в поисковой системе Яндекса такого специалиста ищут 46 000 раз в месяц!
Новости 24
Шредер объяснил позицию США по "Северному потоку-2"
Умер член Палаты лордов Великобритании Джереми Эшдаун
Кадыров хочет завершить карьеру на посту руководителя Чеченской Республики
Юрий Лоза назвал лидера группы “Бумбокс” неадекватным человеком
Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в центре Москвы
В Белом доме опровергли слухи о планах Трампа уволить главу ФРС
Логинов доволен своим результатом в гонке преследования на Кубке мира
МВД хочет само следить за пожарной безопасностью своих объектов
Президент Болгарии назвал фарсом процедуру выбора истребителя F-16 для ВВС страны
Спецпредставитель США в «антиигиловской» коалиции подал в отставку
В Сочи прошли финальные игры всероссийской футбольной акции «Молодежка ОНФ»
Трамп: Мы идем домой! А об оставшихся в Сирии боевиках ИГ* позаботятся «местные страны»
Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России
На Украине возбудили уголовное дело против премьера Гройсмана
В акции «желтых жилетов» во Франции приняли участие почти 24 тысячи человек
Путин поздравил театр Станиславского и Немировича-Данченко со 100-летием создания
В Киеве подсчитали украинцев, зарабатывающих за границей
В России могут запретить продажу сим-карт в Интернете
Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами России в соревнованиях пар
На тренировке произвольной программы фигуристка Медведева не допустила ни одной ошибки
Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви
Немецкие СМИ: В Арктике может повториться «керченский инцидент»