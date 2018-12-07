2018-12-07T19:11:23+03:00
Экономика

Рубль и нефть рванули вверх после решения ОПЕК

Участники нефтяного картеля снова договорились сократить добычу
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Рубль положительно отреагировал на решение ОПЕК по снижению добычи нефти.Рубль положительно отреагировал на решение ОПЕК по снижению добычи нефти.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Черное золото» дорожает на 5% - до $63 за баррель. А курсы доллара и евро теряют по проценту. К вечеру пятницу «американец» подешевел до 66 рублей, а единая европейская валюта - до 75,3 рубля (по данным бирж на 19:00). Таковы результаты заседания нефтяного картеля ОПЕК, который прошел в Вене. Участники договорились снизить добычу на 1,2 млн. баррелей в сутки. Это довольно много. Но дальнейший рост цены на нефть должен компенсировать экспортерам все их потери.

В последний месяц стоимость «черного золота» снижалась. Это было связано с несколькими факторами. Один из главных - торговая война между США и Китаем. Инвесторы боялись, что это приведет к тому, что Поднебесная станет покупать меньше нефти. Но лидеры двух стран недавно договорились. А соглашение ОПЕК, к которому присоединилась Россия, только укрепит тенденцию.

Реализовывать соглашение страны будут постепенно. Наша страна даже более медленными темпами, чем остальные. По словам главы Минэнерго Александра Новака, это связано с климатическими особенностями. Сокращать добычу в морозы технологически сложнее.

По мнению аналитиков, до конца года на этих новостях нефть до конца года должна дорасти до $70 за баррель, а рубль вполне может преподнести россиянам новогодний подарок, отыграв еще пару-тройку процентов у мировых валют.

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