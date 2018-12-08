2018-12-07T19:33:25+03:00
Спорт

Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" сыграет против "Оренбурга" 8 декабря."Локомотив" сыграет против "Оренбурга" 8 декабря.Фото: REUTERS
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В субботу, 8 декабря, футболисты столичного "Локомотива" проведут последний матч в календарном году в рамках чемпионата России по футболу. В гостях у команды Юрия Семина будет ФК "Оренбург". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018.

Статистика личных встреч Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018

4 раза команды играли между собой. Этот поединок будет пятым. У каждого из клубов по 1 победе, 2 раза была ничья. Последний матч команд в Оренбурге 12 августа в рамках первого круга на старте сезона завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Прогнозы на матч Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018

"Локомотив" - номинальный фаворит матча против "Оренбурга".

Трансляция матча Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018

Трансляция матча Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 17:30 по московскому времени.

Футбол.

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