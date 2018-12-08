Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу

В субботу, 8 декабря, футболисты столичного "Локомотива" проведут последний матч в календарном году в рамках чемпионата России по футболу. В гостях у команды Юрия Семина будет ФК "Оренбург". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018.

Статистика личных встреч Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018

4 раза команды играли между собой. Этот поединок будет пятым. У каждого из клубов по 1 победе, 2 раза была ничья. Последний матч команд в Оренбурге 12 августа в рамках первого круга на старте сезона завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Прогнозы на матч Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018

"Локомотив" - номинальный фаворит матча против "Оренбурга".

Трансляция матча Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018

Трансляция матча Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 17:30 по московскому времени.