Александр Васильев: Любовь к пластическим операциям не всегда взаимна

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

К своему юбилею Александр Васильев подготовился основательно. В 16-м павильоне ВДНХ он открыл выставку «Гламур 80-х» - это все вещи из музея моды Александра Васильева. В МХТ им. Чехова прошла премьера спектакля «ХХ век. Бал», для которого он сделал 250 костюмов. Выпустил книжку «Фамильные ценности». А 16 декабря в новом концертном зале «Зарядье» пройдет его творческий вечер.

Александр Васильев на радио `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При такой наполненности жизни он ни дня не забывает о своем музее моды, в котором более 65 тысяч уникальных вещей. Знаменитые актрисы Наталья Фатеева, Майя Плисецкая, Рената Литвинова, Клара Лучко, Анна Нетребко, Елена Образцова, Людмила Гурченко, Ольга Лепешинская отдали в его коллекцию свои наряды.

- Рената подарила мне палантин из горностая, в котором Любовь Орлова снималась в кинофильме «Цирк». - Васильев помнит историю каждой вещи из музея. - Думаю, палантин попал к Ренате со складов «Мосфильма». Киностудия часто списывает вещи, особенно меха - из-за опасения нашествия моли.

Белый палантин из горностая, в котором Любовь Орлова снималась в фильме «Цирк», теперь в коллекции Александра Васильева. Кадр из фильма

- Кто еще передал вам платья и костюмы?

- Не так давно я вернулся из Америки, где встречался с популярной советской певицей Аидой Ведищевой. Когда-то она исполнила много шлягеров («Лесной олень», «Песенка о медведях» из кинокомедии «Кавказская пленница», «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки». - Ред.). Сейчас Аида живет в Калифорнии, она хорошо выглядит и все еще поет. Она пообещала подарить мне свои концертные платья.

Александр Васильев в Италии, во время работы в труппе Театро Коммунале во Флоренции, 1989 год. ФОТО http://vassiliev.com.ru

Там же, в Калифорнии, я повстречался с Галиной Логиновой, мамой актрисы Милы Йовович. Галя мне подарила 4 винтажных платья из своего гардероба. Думаю, она была так щедра ко мне не только по природной доброте, но и благодаря удивительному стечению обстоятельств. Она училась во ВГИКе на курсе народного артиста СССР Владимира Белокурова, который сыграл Валерия Чкалова в одноименном фильме. Когда Галина вспоминала, как она ходила в гости к своему преподавателю Владимиру Белокурову в его роскошную квартиру в сталинском доме с лепниной на потолке, со стеклянными дверями в гостиную, я ей сказал: «Знаете, Галочка, теперь в этой квартире живу я». Это правда. Я ей рассказал, что в квартире на Фрунзенской я все сохранил, как было у Белокурова: и двери, и паркет, и рамы на окнах. После этого Галина прониклась такой симпатией ко мне, что решила подарить несколько своих платьев.

Актриса Лариса Еремина подарила коллекционеру платье Софочки - своей героини из комедии Гайдая «Не может быть!». Кадр из фильма

Но это еще не вся история. Через Галину я познакомился с ее подругой - прекрасной советской киноактрисой Ларисой Ереминой. Когда-то она много снималась, особенно у Гайдая, была очень хороша и сексуальна. Она и сейчас красивая женщина. Живет в Лос-Анджелесе, открыла там школу драматического искусства по системе Станиславского, поскольку сама окончила Школу-студию МХАТ. Училась она у Павла Владимировича Массальского, который дружил с моими родителями и от которого я получил по наследству архив. Лариса, когда узнала, что в мои руки попал архив ее педагога Павла Массальского, тоже растаяла от симпатии и пообещала прислать несколько своих нарядов.

Историк моды Александр Васильев 8 декабря отмечает юбилей - 60 лет.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

МАНТО ИМПЕРАТРИЦЫ ИЗ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

- А мужчины, например Иосиф Кобзон, что-то из своего гардероба дарили?

- Иосиф Давыдович подарил свой смокинг. Филипп Киркоров отдал сценический костюм а-ля Фаринелли с роскошным головным убором. У Филиппа огромная коллекция костюмов, но он держит магазин в Москве, в котором продает вещи своим фанатам. Ему нет смысла мне отдавать, он лучше продаст. Много сценических костюмов мне отдали Николай Басков, Борис Моисеев, Сергей Лазарев.

Недавно я приобрел манто Марии Федоровны Романовой, сшитое в Доме высокой моды «Бризак» в конце ХIХ века. Я купил его в винтажном магазине, куда оно попало в результате распродажи вещей из Зимнего дворца в 30-е годы.

На съемках передачи Первого канала "Модный приговор". ФОТО http://vassiliev.com.ru

В год я делаю полтора десятка выставок в разных городах и странах, так что каждому костюму найдется свое место. Костюмные выставки пользуются популярностью у нас в стране. Долгое время мы жили вне контекста мировой моды и сейчас наверстываем то, что недополучили в советское время.

Поэтому через «Комсомольскую правду» обращаюсь к читателям газеты: я приму в дар или куплю интересные винтажные вещи и они станут частью собрания.

КОНКРЕТНО

В новогоднюю ночь нужно блестеть

- А что модно сегодня?

- В моде стразы, блестки, пэчворк (лоскутная техника. - Ред.). Много кожи, лака. Не только сумки и плащи, но и брюки из лакированной кожи. Главный тренд - клетка. В этом сезоне обязательно надо иметь клетчатую вещь. Вообще в моде все броское: полоска, крупный цветочный рисунок, яркий цвет: синий, красный, зеленый, фиолетовый, лиловый, желтый. На Новый год обязательно нужно надеть что-нибудь из блестящей ткани - люрекс, металлизированная парча. Возвращается в моду вареный деним из 80-х годов. Смело смотрите в прошлое и найдете там много остромодных вещей. Для молодежи, которая родилась в ХХI веке, современные тенденции кажутся новыми, экстравагантными. Но для их родителей - это ретро.

- А вы одеваетесь в бутиках или на блошиных рынках?

- Для программы «Модный приговор» меня обшивает модельер Кирилл Гасилин. А для жизни я покупаю недорогие вещи обычно во время своих путешествий. Например, брюки ношу известной массовой марки, стоят они примерно 2 тысячи рублей. И сноса им нет. Я не шопоголик. Все, что зарабатываю, трачу на свою коллекцию.

- Вы хорошо выглядите. Поделитесь секретами.

- Перед сном наношу на лицо крем с гиалуроновой кислотой, чтобы он работал ночью. Лично мне это позволяет убрать мимические морщины. Но вообще я за то, чтобы наступила эра, когда наши знаменитости и политики научатся красиво стареть. Потому что пластика никого не спасла. Это временное явление. К тому же любовь к пластическим операциям не всегда взаимна.