«У нее нет сейчас мужа, и она ждет ребенка»: Гоша Куценко объяснил, почему помогает Марии Порошиной

Мария Порошина в скором времени в пятый раз станет мамой. Как только это новость появилась в прессе, актриса подала на развод с супругом Ильей Древновым, заявив, что отец ее малыша не он. А кто? 45-летняя звезда на эту тему распространяется неохотно, заявляя, что его имя ничего не скажет читателю, он живет за рубежом и почти не приезжает в Россию.

Однако, уже вскоре поползли слухи, что отцом мог стать женатый партнер звезды по театральной сцене Ярослав Бойко. Причем эти разговоры были столь настойчивыми, что всем участникам этой истории пришлось быстро давать опровержение. А на днях, бывший супруг актрисы Гоши Куценко и отец ее старшей дочери заявил, что постоянно помогает Порошиной.

. «Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию. Маше нужно себя беречь, потому что у нее нет сейчас мужа и она ждет ребенка. Я помогаю Маше, конечно!» — рассказал актер порталу News.ru.

Дочь актеров Гоши Куценко и Марии Порошиной Полина с отцом, 2014 год.Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, Куценко и Порошина жили вместе в студенческие времена. У пары родилась дочь Полина, которой сейчас 22 года. С Павлом Древновым актриса прожила вместе 17 лет. Причиной развода звезда назвала нежелание ее мужчины брать на себя ответственность.

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