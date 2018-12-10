В Австралии умер мускулистый кенгуру Роджер

В понедельник, 10 декабря, печальные новости пришли из Австралии: в заповеднике, расположенном неподалеку от города Алис-Спрингс, умер 12-летний кенгуру Роджер, ставший звездой соцсетей благодаря своим необычайно развитым мускулам.

thekangaroosanctuary В расцвете сил, стоя в полный рост, Роджер достигал двух метров

Об утрате сообщил руководитель заповедника Крис Барнс. «К сожалению, Роджер - самый известный в мире кенгуру скончался в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице заповедника в Facebook. Также там отмечается, что Роджер «прожил прекрасную долгую жизнь и был любим миллионами людей по всему миру».

thekangaroosanctuary Кенгуру Роджер был настоящей звездой

thekangaroosanctuary "Роджер - ты настоящий красавчик", - писали

Напомним, кенгуру с сильно развитой мускулатурой стал звездой интернета в 2015 году. Именно тогда сотрудники заповедника в Алис-Спрингс выложили в сеть фотографии двухметрового животного и видео, на котором запечатлено, как Роджер рвет передними лапами жестяные ведра.