2018-12-10T08:39:49+03:00
Дом. Семья

В Австралии умер мускулистый кенгуру Роджер

«Самому известному в мире» сумчатому млекопитающему было 12 лет
Дарья ИВАШКИНА
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Кенгуру Роджер. Фото:instagram.com/thekangaroosanctuaryКенгуру Роджер. Фото:instagram.com/thekangaroosanctuary
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В понедельник, 10 декабря, печальные новости пришли из Австралии: в заповеднике, расположенном неподалеку от города Алис-Спрингс, умер 12-летний кенгуру Роджер, ставший звездой соцсетей благодаря своим необычайно развитым мускулам.

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В расцвете сил, стоя в полный рост, Роджер достигал двух метров
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Об утрате сообщил руководитель заповедника Крис Барнс. «К сожалению, Роджер - самый известный в мире кенгуру скончался в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице заповедника в Facebook. Также там отмечается, что Роджер «прожил прекрасную долгую жизнь и был любим миллионами людей по всему миру».

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Кенгуру Роджер был настоящей звездой
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"Роджер - ты настоящий красавчик", - писали
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Напомним, кенгуру с сильно развитой мускулатурой стал звездой интернета в 2015 году. Именно тогда сотрудники заповедника в Алис-Спрингс выложили в сеть фотографии двухметрового животного и видео, на котором запечатлено, как Роджер рвет передними лапами жестяные ведра.

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Роджер и ветеринар заповедника Крис Браун. Роджер явно победил!
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