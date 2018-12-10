В ожидании открытия Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» начнет работу уже завтра. Традиционно на форуме старшеклассники, мотивированные на инженерно-техническое и естественно-научное развитие, смогут вживую пообщаться с руководителями крупнейших российских компаний. А что ожидают от Форума эти компании?

«Образовательный форум "ПроеКТОриЯ" ежегодно собирает сотни самых одаренных детей из всех уголков России. Для нас присутствие на Форуме – это возможность, во-первых, заинтересовать ребят работой в сфере промышленности, а во-вторых, поддержать таланты. Мы традиционно выступаем партнером проекта, в этом году целевые образовательные гранты от Ростеха получат 7 детей», - сказал Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации «Ростех», стратегического партнера Форума.

«Мы рады, что на форуме “ПроеКТОриЯ” дети смогут изучить опыт нашей компании, решить реальный бизнес-кейс, задать волнующие вопросы сотрудникам и после с помощью VR перенестись в наш офис, чтобы увидеть все своими глазами. Только так мы можем постепенно заполнить разрыв между школой и бизнесом и тем самым помочь подросткам самостоятельно нащупать свою профессиональную траекторию», – комментирует Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group, диджитал-партнёра мероприятия.

«Форум призван помочь сформироваться интеллектуальным лидерам будущего. Помочь ребятам сделать правильный выбор и внести свой профессиональный вклад в развитие страны», - уверен Михаил Осеевский, Президент ПАО «Ростелеком», телеком партнера мероприятия.

«Мы очень рассчитываем, что после форума и педагоги, и школьники вдохновятся желанием получать новые знания, делать новые открытия. Очень важно школьнику уже в «средней» школе получить максимум представлений об интересующей профессии. Форум не только про знания, он и про сообщество. Большим плюсом станут новые связи, которые получат школьники, возможность что-то вместе создавать, придумывать. Уверена, у учителей, приехавших из разных регионов, появятся совместные межрегиональные проекты. Программа форума вовлечет учителей в мир технологий, поможет по-новому подойти к процессу образования», - отмечает Дарья Харченко, руководитель департамента развития образовательной среды Фонда развития интернет-инициатив, тематического партнера Форума.

«Важно правильно ориентировать молодых людей, помогать в построении профессиональной траектории – будущий специалист, поступая в вуз или колледж, должен совершенно ясно понимать, где он может работать после завершения обучения. Сейчас в ракетно-космической отрасли мы работаем над тем, чтобы создать условия и помочь будущему специалисту построить свою траекторию развития, сформировать нужные компетенции и найти себе интересную задачу», - говорит Д.А.Шишкин, Директор департамента развития персонала Госкорпорации «Роскосмос», тематического партнера Форума.

«Мы ожидаем, что наше партнёрство позволит обратить внимание молодежи на автомобильную отрасль, и конечно же, на наш бренд LADA. Сегодня мы являемся №1 на российском автомобильном рынке и намерены укреплять лидерство. У нас амбициозные планы по развитию продуктового портфеля. Для их реализации мы активно работаем с вузами и различными молодёжными площадками. Встречаемся с молодыми людьми, рассказываем о современном автопроме, нашем месте в нем и перспективах, которые их ждут на АВТОВАЗе. А они действительно впечатляющие. Будет здорово, если кто-то из ребят, принимающих участие в Форуме, выберет АВТОВАЗ в качестве своего первого рабочего места, построит у нас карьеру и станет специалистом с мировым именем. Для этого у нас сегодня есть все возможности», - отмечает представитель ПАО «АВТОВАЗ», автомобильного партнера Форума.

«ФГУП «Космическая связь» участвует в форуме «ПроеКТОриЯ» уже второй год, в прошлом году мы проводили открытый урок по спутниковой связи, в этом – кейсовое задание по теме «Перспективные системы спутниковой связи для России и Арктики». Нам приятно, что молодые люди проявляют интерес к спутниковым технологиям. В кейсовом задании вместе с ребятами мы рассмотрим финансовые и технические модели разных спутниковых группировок на негеостационарных орбитах, в том числе проект ФГУП «Космическая связь» - многофункциональную систему связи «Экспресс-РВ» на высокоэллиптических орбитах, которая создаст дополнительные инфраструктурные возможности для цифровой трансформации во всех регионах РФ, включая Арктические зоны», - говорит Евгений Буйдинов, Заместитель Генерального директора по развитию и эксплуатации систем связи ФГУП «Космическая связь», партнера мероприятия.

«На форуме я веду два слота. Первый – «Индивидуализация и метапредметность проектного обучения» для учителей. Надеюсь, то, что я дам учителям, будет полезно с точки зрения перехода к деятельностному формату образования. Второй слот – это панельная дискуссия «Цифровая трансформация школ». Мы рассмотрим, как деятельностные форматы переходят в «цифру», как на этой основе строить индивидуальные образовательные траектории и формировать персональные рекомендации», - говорит Андрей Комиссаров, руководитель направления «Развитие человека на основе данных» Университета НТИ «20.35», тематического партнера Форума.

11 декабря в 10.00 состоится торжественное открытие форума «ПроеКТОриЯ». Ожидается участие Министра просвещения РФ Ольги Васильевой и Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. А затем педагоги-навигаторы проведут 6 авторских уроков по направлениям работы форума: Энергетика, Транспорт, Здоровье, Космос, Информационные технологии, Новые материалы.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в Ярославле 11 – 14 декабря 2018 года при поддержке Минпросвещения России.

Аккредитация СМИ до 14 декабря 2018 года и доступна через следующую форму.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в Ярославле 11 – 14 декабря 2018 года при поддержке Минпросвещения России. Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июня 2018 года №166-рп «О проведении Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Состав Оргкомитета утвержден распоряжением Президента Российской Федерации от 18 сентября 2018 года №262-рп «Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Стратегический партнёр: Государственная корпорация Ростех

Генеральные партнёры: Росатом, ОАО «РЖД», ПАО «Россети»

Тематические партнеры: Госкорпорация «Роскосмос», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», ФИОП (Группа Роснано), ГК «Р-Фарм», ФРИИ, Университет НТИ «20.35»

Телеком партнёр: ПАО «Ростелеком»

Диджитал-партнёр: Mail.Ru Group

Автомобильный партнёр: ПАО «АВТОВАЗ»

Партнеры: ФГУП «Космическая связь», ПАО «ГАЗ», Группа ЧТПЗ, ПАО «ОАК», ГК Геоскан, ПАО «РусГидро», ГЕРОФАРМ, Центр развития экологических проектов «Чистое дело», ООО «Лоретт», COEX, Роструд, Группа компаний «Хевел»

Вузы-партнеры: НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСИС», МГУ, Московский Политех, СПбПУ, Сколтех, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РТУ МИРЭА, СПбГОУ ВО СПХФА

Организатор: Группа компаний Grata Adv

Медиаподдержка и информационное сопровождение: Коммуникационное агентство АГТ

Пресс-центр Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

pressa@proektoria.online / https://forum2018.proektoria.online/

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