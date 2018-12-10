В Калужской области открыли новую автотрассу «Южный обход»

В Калужской области 9 декабря открыли новую автотрассу «Южный обход Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку». Завершения ее строительства с нетерпением ждали и автомобилисты, и пешеходы. Новая дорога выведет основной транспортный поток из центра Калуги и разгрузит главные улицы города. Трасса также улучшит транспортное сообщение с соседними регионами Центрального федерального округа - Тульской, Орловской и Рязанской областями.

На торжественное открытие «Южного обхода» в Калугу приехали заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Гостей встречал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Тепло поздравив всех, кто участвовал в важном для региона проекте, и вручив ведомственные награды лучшим строителям трассы, участники церемонии сфотографировались на память возле знака «Проезд открыт».

- Работы были завершены в момент начала реализации двух больших, напрямую связанных с дорожной и транспортной инфраструктурой федеральных проектов: национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и Комплексного плана по развитию магистральной инфраструктуры», - отметил зампред Правительства РФ Максим Акимов. - То, что сделано здесь, в Калуге, показывает, что у нас есть все ресурсы для того, чтобы выполнить задачи, которые поставил перед нами Президент России в майском указе в части дорожного строительства. Впереди новая огромная работа.

Трассу открыли губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, зампред Правительства РФ Максим Акимов, представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Фото предоставлено администрацией Калужской области.

Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев напомнил о социальной значимости проекта: трасса выведет основной поток автотранспорта из центра Калуги. «У этого проекта есть прямое человеческое измерение - жить в городе станет гораздо комфортнее», - подчеркнул он.

Ежегодно по дорогам, соединяющим Калужскую область с другими регионами Центрального Федерального округа, проходит более 40 тысяч машин. Новая трасса облегчит жизнь водителей и сделает путь через центральные регионы России быстрее и удобнее.

- Эта дорога важна не только для области, но и для всего Центрального федерального округа. Увеличится скорость движения от трассы М3 «Украина» в восточном направлении, улучшится экологическая обстановка, - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поблагодарил за помощь проектные организации, строительные компании и дорожников и напомнил: строительство «Южного обхода» Калуги вошло в число важнейших строек страны по решению главы государства.

- Президент Российской Федерации поставил перед страной задачу - войти в первую шестерку государств мира по экономической мощи, а без развития дорожно-транспортной инфраструктуры это невозможно сделать. Дальнейшее развитие дорожной сети Калуги и области становится одной из самых актуальных задач при реализации национальных проектов страны, - отметил Анатолий Артамонов.