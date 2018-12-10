Володин предложил упросить визовый режим между Россией и Индией

В Нью-Дели делегация депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным испытала настоящий шок. Народные избранники ехали себе спокойно на культурную программу (им собирались показать красивейший минарет Кутуб-Минар) и стали невольными соучастниками митинга за строительство храма имени бога Рамы (против этого выступают мусульмане). Машины с российской делегацией со всех сторон обступили толпы митингующих. Они кричали речевки, махали руками, забирались на крыши автобусов. Полиция дорогу не расчищала, и никаких тебе мигалок.

- Впечатляет! - замечали депутаты.

Посещение Кутуб-Минара накрылось местным тазом. Зато депутатом удалось побывать в штаб-квартире российско-индийского аэрокосмического совместного предприятия «БраМос», которое производит крылатые ракеты. Володину рассказали, что ракеты «БраМос» хороши тем, что работают по принципу «запустил и забыл», и что за 20 лет работы предприятия проведено более 50 успешных пусков ракет с различных видов носителей. Депутаты были явно удовлетворены услышанным.

Официальные переговоры у Володина начались со встречи с премьером Индии Нарендрой Моди. Последний принципиально ходит на все мероприятия в национальной одежде, никаких деловых пиджаков и европеизации. Володин передал ему привет от Владимира Путина. Потом депутаты Госдумы отправились общаться со своими коллегами парламентариями из верхней и нижней палат.

- Растет число туристов из Индии, которые приезжают в Россию, и из России в Индию, но их может быть намного больше, если создадим более комфортные условия, будет меньше проволочек при оформлении виз. Давайте подумаем об этом и поручим профильным комитетам, - предложил Володин индийцам.

Он отметил, что турпоток из России в Индию в прошлом году уже вырос на 30 процентов, а из Индии в Россию - на 20 процентов.

После переговоров Вячеслав Володин и глава нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан вышли к прессе. Свои речи они прочитали во дворе парламента у памятника Махатмы Ганди.

Вячеслав Володин и глава нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан у памятника Махатмы Ганди.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Ганди - величайший человек мира и величайший гуманист, который доказал, что многое можно сделать без насилия. Нас ко многому обязывает дань памяти и уважения к нему, - заявил Володин. И в этот момент к всеобщему удивлению над головами спикеров закружили ястребы. Они совершили круг почета и скрылись за зданием парламента.

Кстати, ястребы не единственные представители животного мира на территории индийского парламента. Еще тут живут попугаи и обезьяны (последние в Индии священные животные). Несколько лет на госслужбе в парламенте числились горные лангуры (крупные обезьяны). Им официально платили жалование, которое тратили на покупку еды. Задачей лангуров было отгонять городских мартышек, которые снуют тут и там и даже могут ворваться в здание парламента, чтобы что-нибудь украсть. Но потом работу лангуров сочли не гуманной, мол, нельзя заставлять священное животное работать, и их уволили. Вместо этого в парламенте даже объявили вакансию: ищем сотрудника, который в костюме обезьян будет гонять мартышек. Но потом от этой идеи все же отказались.

Нью-Дели

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