Пашинян получил в Армении почти неограниченную власть

Внеочередные парламентские выборы в Армении выдались триумфальными для лидера апрельских уличных протестов и и. о. премьера республики Никола Пашиняна. Его избирательный блок «Мой шаг» получил 70,4% голосов избирателей и займет абсолютное большинство мест в Национальном Собрании. В парламент пройдут еще две партии (лояльных к Пашиняну): «Процветающая Армения» (8,3%) и «Просвещенная Армения» (6,4%).

А вот «Республиканская партия Армении», у которой раньше было большинство в парламенте и которая поддерживала свергнутого экс-президента Сержа Саргсяна, не будет представлена в Национальном собрании: на этих выборах она не смогла преодолеть даже 5-процентный барьер.

Итоги выборов для «Комсомольской правды» прокомментировал директор Армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров:

- Почему Пашинян выиграл выборы фактически в «одни ворота»? Откуда такая поддержка?

- За него проголосовали те же люди, которые весной выходили на акции протеста против предыдущей власти. Итоги выборов показывают, что запрос на перемены в армянском обществе никуда не делся. Пашинян - тот человек, на которого общество возлагает ответственность за эти перемены. Сможет ли он их провести? От этого зависит его дальнейшая политическая судьба.

- По сути Никол Пашинян теперь получил неограниченную власть: правительство и парламент почти полностью состоят из его сторонников...

- Строго говоря, его власть ограничена Конституцией страны. Но вообще вы правы, Пашинян сейчас сосредоточил максимальный уровень власти и может провести в жизнь практически любое свое решение.

За Пашиняна проголосовали те же люди, которые весной выходили на акции протеста.Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

- Как окончательная смена власти в Армении повлияет на отношения с Россией?

- В своей предвыборной программе Никол Пашинян не раз заявлял, что Россия останется для Армении важнейшим стратегическим партнером. То есть отношения не должны ухудшиться, а, по уверениям самого Пашиняна, даже улучшатся. Так ли это на самом деле - покажет время.

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