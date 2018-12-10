2018-12-10T14:55:03+03:00
Экономика

Где в России самые большие пенсии

У северян в полтора раза выше средней по стране
Александра КОЗЛОВА
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Пенсионный фонд России обнародовал данные по размерам пенсий в российских регионах.Пенсионный фонд России обнародовал данные по размерам пенсий в российских регионах.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Самые высокие пенсии на Чукотке - в среднем, 25 тысяч рублей. Немного отстает Ненецкий Автономный округ – 22 тысячи. Замыкает тройку регионов с самыми большими пенсиями Магаданская область. Такие данные обнародовал Пенсионный фонд России. Если учесть, что средняя пенсия по стране примерно 14 тысяч, то у северян она получается выше в полтора раза. Неудивительно - это самые высокооплачиваемые регионы страны. По данным «РИА-Рейтинг», жители Чукотки, Ямала, Магадана получают минимум 40 тысяч рублей. А почти треть местного населения получает стабильно больше 100 тысяч. Бюджетникам на Севере платят достаточно большие северные надбавки.

- Сегодня доля бюджетников в экономике выросла. И поскольку пенсия зависит от белых зарплат, регионы, где зарплаты бюджетников высокие и зарплаты платятся преимущественно не в конвертах, становятся лидерами, - пояснил экономист Сергей Хестанов. – Регионы, где высокая доля безработицы и нет доплат бюджетникам, соответственно становятся аутсайдерами.

Меньше средней пенсии по стране получают жители 46 регионов России. Самые низкие выплаты в Кабардино-Балкарии и Дагестане — 11 тысяч рублей.

Рейтинг регионов

Чукотка – 25 000 руб.

Ненецкий автономный округ – 22 050 руб.

Магаданская область – 21 508 руб.

Камчатский край - 21 342 руб.

Ямало-Ненецкий автономный округ - 21 008 руб.

Кабардино-Балкария - 11 413 руб.

Дагестан - 11 653 руб.

Калмыкия - 12 137 руб.

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