Регионы получат специализацию: Минэкономики создало стратегию пространственного развития

Скоро каждый регион должен будет развиваться не абы как, а строго по плану, утвержденному правительством. В проекте стратегии пространственного развития РФ до 2025 года прописана отраслевая специализация территорий.

Теперь каждая область станет развивать у себя приоритетные производства. В итоге, считают чиновники, темпы роста отечественной экономики увеличатся.

Участвовать будут все – от крупных городов до сел. Специализаций, который будет развивать каждая территория, может быть несколько.

Так, у Нижегородской области их будет целых 27: от фармацевтических предприятий до производства автотранспорта. Тюменской области советуют заниматься лесозаготовой, добывать полезные ископаемые и производить резиновые изделия.

Варианты развития предложат местным чиновникам федеральные власти. Их надо будет принять или отклонить. Последнего лучше не делать. А то можно лишиться денег из федерального бюджета.

При назначении специализаций учитывались конкурентные преимущества регионов, численность населения в них, качество рабочей силы, развитость инфраструктуры и т.д.

Сам документ Минэкономразвития готовило почти год. Он может быть принят до конца декабря.