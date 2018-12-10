В Москве стартовала серия семинаров по обмену опытом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

В Москве стартовала серия семинаров, посвященных безопасности дорожного движения. Мероприятие будет проходить с 10 по 14 декабря в конференц-зале отеля "Золотое кольцо".

Выступления и доклады в рамках семинаров разделены на два блока: "Оценка безопасности дорожного движения в перспективных транспортных системах" и «Выявление проблем и выработка предложений по реализации Стратегии безопасности дорожного движения». В регламенте мероприятия, в организации которого участвуют ГИБДД и "Дирекция программ по БДД", предусмотрено участие в семинарах 200 человек, среди которых есть представители различных государственных ведомств и частных организаций.

Сайт kp.ru предлагает читателям присоединиться к онлайн-трансляции семинаров и принять участие в обсуждении инициатив, предлагаемых участниками мероприятия.

Семинары по обмену опытом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Программа семинаров