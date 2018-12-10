Полностью аналоговое ТВ в России отключат в июне

Переход на цифру в России готовили много лет. Сначала всю страну хотели отключить от аналогового вещания центрального телевидения 15 января 2019 года. Потом все перенесли на 1 января 2019 года.

Но вдруг выяснилось, что не все регионы еще готовы. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что переход на цифровой формат будет происходить поэтапно и закончится он летом 2019 года.

Сейчас Минсвязи сообщило, в каких конкретно регионах когда завершится аналоговое вещание ТВ. 3 декабря 2018 года на цифру полностью перешла Тверская область. 11 февраля 2019 года к ней присоединится еще 7 регионов. 19 субъектов, включая Москву, переключат 15 апреля 2019 года. Оставшееся большинство (56 регионов) лишится аналогового вещания 3 июня 2019 года.

Полный график отключения регионов

Напомним, что с переходом на цифру старые антенны и телевизоры, выпущенные до 2013 года, технически не могут принимать новый формат вещания каналов. Зрителям, чтобы не остаться без новостей и сериалов, надо купить новую дециметровую антенну и специальную приставку, раскодирующую цифровой сигнал.

Власти обещали компенсировать стоимость новой антенны и приставки всем нуждающимся гражданам. В Минсвязи заявили, что до конца этого года 20 федеральных каналов начнут вещать параллельно и в цифре, и в аналоговом формате. Заметим, что изменения не коснутся тех зрителей, кто смотрит ТВ через интернет, по кабелю или спутнику.

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