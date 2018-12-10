2018-12-10T15:27:41+03:00
Экономика

Полностью аналоговое ТВ в России отключат в июне

Минсвязи обнародовало график перехода регионов на цифровое вещание
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
С переходом на цифру старые антенны и телевизоры, выпущенные до 2013 года, технически не могут принимать новый формат вещания каналов.С переходом на цифру старые антенны и телевизоры, выпущенные до 2013 года, технически не могут принимать новый формат вещания каналов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Переход на цифру в России готовили много лет. Сначала всю страну хотели отключить от аналогового вещания центрального телевидения 15 января 2019 года. Потом все перенесли на 1 января 2019 года.

Но вдруг выяснилось, что не все регионы еще готовы. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что переход на цифровой формат будет происходить поэтапно и закончится он летом 2019 года.

Сейчас Минсвязи сообщило, в каких конкретно регионах когда завершится аналоговое вещание ТВ. 3 декабря 2018 года на цифру полностью перешла Тверская область. 11 февраля 2019 года к ней присоединится еще 7 регионов. 19 субъектов, включая Москву, переключат 15 апреля 2019 года. Оставшееся большинство (56 регионов) лишится аналогового вещания 3 июня 2019 года.

Полный график отключения регионов

Напомним, что с переходом на цифру старые антенны и телевизоры, выпущенные до 2013 года, технически не могут принимать новый формат вещания каналов. Зрителям, чтобы не остаться без новостей и сериалов, надо купить новую дециметровую антенну и специальную приставку, раскодирующую цифровой сигнал.

Власти обещали компенсировать стоимость новой антенны и приставки всем нуждающимся гражданам. В Минсвязи заявили, что до конца этого года 20 федеральных каналов начнут вещать параллельно и в цифре, и в аналоговом формате. Заметим, что изменения не коснутся тех зрителей, кто смотрит ТВ через интернет, по кабелю или спутнику.

КСТАТИ

Всем неимущим семьям подарят приставку для цифрового ТВ

Россия полностью перейдет на цифровое телевидение в феврале (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Дневник сыровара: Как я собрался заработать на новом законе для самозанятых
С 1 января в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях начинается эксперимент по налогу для самозанятых. Подмосковный фермер Олег Сирота обнаружил, что новая система поможет ему существенно сэкономить в работе с шабашниками
Новости 24
Москву накрыли рекордные сугробы
Наблюдатели ОБСЕ высказали положительное мнение о выборах в Армении
Правительство установило цены на непищевую спиртосодержащую продукцию
Названы имена девяти человек, попавших под санкции ЕС из-за выборов в Донбассе
Снегопады в США привели к отмене больше 1,3 тысяч авиарейсов
Всероссийский Дед Мороз пожелал уверенности Владимиру Путину
Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств на 36 препаратов
Экстренную посадку совершил самолет, следовавший по маршруту Хельсинки-Москва
Исполнитель роли Голлума из "Властелина колец" сделал пародию на Терезу Мэй
В Нью-Йорке во время перестрелки погиб один человек
Московская полиция получила анонимное сообщение о минировании Ленинградского вокзала
Суд ЕС подтвердил, что Великобритания имеет право на отказ от Brexit
В Швейцарии посчитали неприемлемым отстранение России от участия в работе ПАСЕ
Аэропорт Домодедово приобрел боевую машину на случай внештатных ситуаций