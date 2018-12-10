Замечательно входит и выходит: Игоря Додона опять временно отрешили от президентской власти

Только не смейтесь, но Конституционный суд Молдавии опять временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей. Ничего страшного: в Молдавии это уже стало традицией у парламента и правительства - чуть что, отстранять действующего президента от исполнения обязанностей. Благо, что Конституционный суд (КС) республики с пониманием идет навстречу этим просьбам парламентариев. Как правило, это происходит, когда Додон не хочет подписывать новые законы, которые, по его мнению, идут стране во вред, или отказывается назначать на министерские посты скомпрометировавших себя или недостаточно квалифицированных людей.

Вот и в этот раз такая необходимость возникла из-за отказа Игоря Додона подписать сразу 5 законов: два о карабинерах (аналог жандармерии - прим. авт.), нового кодекса теле- и радиовещания, праздновании 9-го мая не дня Победы, а дня Европы и еще один закон о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США в Кишиневе.

- Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности ... Председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы, - вынес вердикт глава КС Михай Поалелунж. Напомним, Додона отстраняли так уже четырежды. И ситуация чертовски напоминает мультфильм, в котором как бы шарик замечательно входил и выходил из горшочка. Но молдавский парламент не понимает, что выставляет тем самым себя и КС республики просто на посмешище.

Сам Додон возможность своего отступления под давлением парламентского прозападного большинства категорически отверг.

- КС в очередной раз временно передал право подписать несколько законов Спикеру Парламента/Премьеру после того, как я отказался подписать ряд антинародных законов, - написал он в своем микроблоге и резюмировал. - Я не пойду на уступки и уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает.

Девятое мая для него, как и для многих молдаван ассоциируется совсем не с днем Европы и вряд ли когда он изменит это мнение. И вместо нового здания американского посольства он вместе со своими сторонниками, являясь сторонниками здорового образа жизни, явно предпочел бы сохранить и восстановить бывший стадион. Сейчас его надежды на прекращение «комедии положений» в молдавской власти связаны с предстоящими парламентскими выборами, на которых Додон вместе со своими однопартийцами-социалистами надеется одержать убедительную победу.

Кстати, во время вынужденного отстранения Додон как раз занялся спортивными делами. Он созвал и провел заседание республиканской Федерации шахмат, президентом которой является. И до которой дотянуться руки коротки и у парламента, и даже у КС.

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