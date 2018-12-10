Хочешь поумнеть? Спроси меня, как

2018-12-10T16:05:14+03:00
Телевизор

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Очередную игру в клубе "Что? Где? Когда?" проведут эрудиты под руководством Балаша Касумова
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Балаш Касумов и его команда хотят попасть в финал года. Фото: Певрый каналБалаш Касумов и его команда хотят попасть в финал года. Фото: Певрый канал
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В зимней серии знатоки соревнуются за право попасть в главную игру сезона - финал года. В отличие от весенней, летней и осенних серий, где лучшей становилась команда, побеждавшая последней, зимой правила меняются - серию и путевку в финал выиграет та дружина, которая сможет одолеть телезрителей с более крупным счетом. Правда, в правилах есть важные пункты, которые могут повлиять на конечный итог.

Напомним, зимнюю серию успешно начала команда обладателей приза «Хрустальный атом», которой руководил маститый Виктор Сиднев - 6:3. Последовать примеру коллег не смогла шестерка Алеся Мухина, проигравшая со счетом 5:6. Такой же результат был зафиксирован и в следующей игре, в которой телезрителям уступила команда Бориса Белозерова.

Таким образом, из числа уже сыгравших шестерок на выход в финал претендует пока лишь команда "Хрустального атома", но ее шансы, тем не менее, убедительными не выглядят, ибо по правилам зимней серии она сможет стать финалистом лишь в случае поражения всех конкурентов. Стало быть, когда 16 декабря в борьбу за финал вступит дружина Балаша Касумова, подопечным Виктора Сиднева придется болеть против нее. Ну а Касумова и Ко устроит победа с любым счетом, и поэтому именно этот коллектив выглядит явным фаворитом зимней серии.

Что касается состава команды, то, помимо Касумова, 16 декабря за стол сядут Юлия Лазарева, Дмитрий Авдеенко, Елизавета Овдеенко, Михаил Скипский и Эльман Талыбов.

Первый канал, «Что? Где? Когда?», 16 декабря, 22:30

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