2018-12-10T16:16:04+03:00
Телевизор

В бой идет один юбиляр

Зрителей ждет новый документальный фильм, приуроченный к 90-летию Леонида Быкова
Глеб ГУБАРЕВ
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Леонид Быков в фильме «В бой идут одни «старики». Кадр из фильмаЛеонид Быков в фильме «В бой идут одни «старики». Кадр из фильма
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Быков ушел из жизни рано, в 50 лет, в результате страшной автокатастрофы, не сделав, наверное , и половины из того, на что был способен. Его обожали зрители: немногие актеры в СССР пользовались такой любовью - разве что тезка Быкова Леонид Харитонов вызывал у народа схожие эмоции. Это была не просто популярность, это было нечто большее. Звезду "Максима Перепелицы" и "Укротительницы тигров" готовы были буквально носить на руках и, вероятно, подобное отношение автоматически порождало зависть и неприязнь со стороны некоторых коллег. Беззаботный балагур, которому море по колено - таким он был на экране, но в жизни все складывалось куда сложнее. Возможно, роковым для артиста стал переезд из Ленинграда, климат которого был противопоказан его супруге, в Киев, где Быкову пришлось столкнуться с холодом и интригами.

В фильме «В бой идут одни «старики» Быков сыграл главную роль, а также стал режиссером и одним из авторов сценария. Кадр из фильма

В фильме «В бой идут одни «старики» Быков сыграл главную роль, а также стал режиссером и одним из авторов сценария. Кадр из фильма

Ролей было мало, режиссерские амбиции Леонида Федоровича тоже никого особо не интересовали. Свой ставший впоследствие легендарным фильм "В бой идут одни "старики" он пробивал именно что с боем. Не добавляла душевных и физических сил и тяжелая ситуация с сыном, которого во время службы в армии признали душевнобольным.

Популярность артиста в СССР была просто невероятной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярность артиста в СССР была просто невероятной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обо всем этом и многом другом расскажут авторы нового фильма «Арфы нет – возьмите бубен» (Первый канал, 15 декабря, 10:15), приуроченном к юбилею артиста, который родился 12 декабря 1928 года. Также зрителям покажут одну из ранних актерских работ Быкова - мелодраму 1960 года "Алешкина любовь" ("Культура", 15 декабря, 15.35).

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