Врачи пришли на село

Дефицит врачей - проб­лема не из простых и быстро не решается. Добиться заметного результата тут можно только за годы системной работы. Но планомерные усилия уже сдвинули проблему с мертвой точки.

В 1990-е годы Россия сохранила одно из главных социальных достижений СССР - всеобщее бесплатное здравоохранение. Но в сильно потрепанном виде. Дефицит кадров, бывший системной проблемой еще в советское время, приобрел угрожающие размеры: грошовые зарплаты врачей, падение престижа профессии, уход самых ценных кадров в платную медицину - все это привело к тому, что в поликлиниках и больницах остались только специалисты пред- и пенсионного возраста. Добавим еще отсутствие четкой системы управления медицинскими кадрами и получим картину полного хаоса начала 2000-х: вузы учат чему могут и за что платят, системе здравоохранения нужны не столько стоматологи, сколько анестезиологи и фтизиатры, работать в деревне желающих нет.

Со всем этим ворохом проблем федеральный Минздрав разбирался поэтапно. В 2013 году в каждом регионе заработала система расчета потребностей во врачебных кадрах. В том же году создан Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников - база данных и аналитическая система. Запустили целевую подготовку в вузах - современную модификацию советского распределения выпускников. Сегодня квоты выделяются регионам в зависимости от их потребности в конкретных специальностях. Целевые студенты обучаются за бюджетные деньги при долевом участии федерального центра и муниципалитетов. Выпускник по каким-то причинам не пошел работать в поликлинику, где его ждут? Придется возместить стоимость обучения и выплатить штраф. В последние годы доля «целевиков» в вузах быстро увеличивается. Эффективность модели целевой подготовки достигла 90%. На начало 2018 года количество врачей в стране по сравнению с 2011 годом увеличилось на 16,6 тыс. человек (+3,1%). При этом в прошлом году впервые за много лет снизился коэффициент совместительства.

Притоку молодых врачей в российскую глубинку помогает федеральная программа «Земский доктор». Врачам, решившим работать на селе не менее пяти лет, полагается выплата подъемных на обустройство жилья в размере 1 млн руб. Программа действует с 2012 года и все это время постоянно расширяется. В текущем году она распространилась на малые города (до 50 тыс. жителей) и была дополнена программой «Земский фельдшер». С 2012 по 2017 год программой воспользовались 29 тыс. человек.

Причем там, где реализации программы активно помогает региональный бюджет, она идет еще быстрее. Например, в селах и малых городах Томской области поддержку от «Земского доктора» получили 469 специалистов.

Один из них - Александр Шабельский, участковый врач-терапевт Асиновской районной больницы. О своем пути в медицину он рассказал так: «Во времена поступления в СибГМУ на всякий случай брал целевое направление. Однако баллов хватило сполна. Когда я ехал в Асино на работу, у меня не было уверенности в том, что моя кандидатура как участника программы «Земский доктор» будет рассмотрена положительно и я смогу стать «миллионером». Так что, можно сказать, эти средства стали бонусом. Полученные по программе «Земский доктор» деньги пошли на покупку жилья. В Асиновскую больницу нас с выпуска приехало трое, все врачи-терапевты и все «земские доктора». Врачом я хотел стать, еще учась в школе, а специализацию выбрал уже в университете. Привлекли широта и разнообразие спектра заболеваний, мне приходится быть универсалом. Нагрузка здесь большая. У меня на участке 1700 человек».