Открытие Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» и бинарные уроки будут доступны школьникам всей страны

В формате образовательного интерактива школьники познакомятся с вызовами, стоящими сегодня перед инновационными индустриями. 6 уроков по 15 минут проведут педагоги из образовательных учреждений России - победители Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». С помощью самых современных digital-технологий к авторским урокам присоединится вся страна.

«Железная дорога: прошлое или будущее?» (партнёр урока – ОАО «РЖД»), разработали Екатерина Ульченко, учитель информатики и ИКТ, частное образовательное учреждение «Школа-интернат №7 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Волгоград) и Анна Гуськова, учитель обществознания, Муниципальная бюджетная образовательная организация гимназия №3 в Академгородке (Новосибирск).

«Зачем космос нужен каждому из нас?» - этот урок, подготовленный в партнерстве с Госкорпорацией «Роскосмос», проведут Марина Семерякова, учитель географии, МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска (Калининградская область) и Кирилл Попко, учитель физики, Центр молодежного инновационного творчества «Перспектива» (Краснодарский край, г.Курганинск).

«Энергетика будущего: как сэкономить, потребляя больше?» (партнеры урока - Госкорпорация «Росатом» и ПАО «Россети»), проведут учителя физики - Екатерина Лузина, ГБОУ Санкт-Петербургский Губернаторский физико-математический лицей № 30 (Санкт-Петербург) и Айдар Гайнетдинов, МБОУ «ООШ №108» (Казань).

«Кто лучше предсказывает будущее: гуманитарии или технари?» (партнёр урока – Госкорпорация «Ростех»), проведут Наталья Скидан, учитель русского языка и литературы Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №9 г. Искитима (Новосибирская область) и Надежда Марсакова, преподаватель строительных дисциплин ОГБПОУ Ульяновский строительный колледж (Ульяновск).

«Зачем человеку нужен цифровой двойник?» (партнёр урока - ПАО «Ростелеком»), проведут учителя биологии - Ирина Пасухина, МБОУ «Берёзовская СШ» (д. Березовка, Арзамасский район, Нижегородская область) и Денис Трушников, Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области «Физико-математическая школа» (Тюмень).

«Могут ли робот и человек работать в одной команде?» (урок в направлении «Информационные технологии»), разработали Андрей Федоров, учитель иностранного языка МБОУ СОШ № 11 г. Белгорода (Белгород) и Светлана Ступаренко, учитель математики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» (Кемерово).

Миссия ярославского форума - помочь ребятам сформировать образ своего будущего, выбрать профессию и образовательную траекторию.

Более 500 школьников и 150 педагогов со всей страны соберутся на Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Форум ежегодно проводится по распоряжению Президента России.

В официальном открытии Форума ожидается участие Министра просвещения РФ Ольги Васильевой и Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в Ярославле 11 – 14 декабря 2018 года при поддержке Минпросвещения России.

Аккредитация СМИ до 14 декабря 2018 года и доступна через следующую форму.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в Ярославле 11 – 14 декабря 2018 года. Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июня 2018 года №166-рп «О проведении Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Состав Оргкомитета утвержден распоряжением Президента Российской Федерации от 18 сентября 2018 года №262-рп «Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Стратегический партнёр: Государственная корпорация Ростех

Генеральные партнёры: Росатом, ОАО «РЖД», ПАО «Россети»

Тематические партнеры: Госкорпорация «Роскосмос», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», ФИОП (Группа Роснано), ГК «Р-Фарм», ФРИИ, Университет НТИ «20.35»

Телеком партнёр: ПАО «Ростелеком»

Диджитал-партнёр: Mail.Ru Group

Автомобильный партнёр: ПАО «АВТОВАЗ»

Партнеры: ФГУП «Космическая связь», ПАО «ГАЗ», Группа ЧТПЗ, ПАО «ОАК», ГК Геоскан, ПАО «РусГидро», ГЕРОФАРМ, Центр развития экологических проектов «Чистое дело», ООО «Лоретт», COEX, Роструд, Группа компаний «Хевел»

Вузы-партнеры: НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСИС», МГУ, Московский Политех, СПбПУ, Сколтех, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РТУ МИРЭА, СПбГОУ ВО СПХФА

Организатор: Группа компаний Grata Adv

Медиаподдержка и информационное сопровождение: Коммуникационное агентство АГТ

Пресс-центр Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

pressa@proektoria.online / https://forum2018.proektoria.online/

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