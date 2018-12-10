Готовы пожертвовать рубль в день на стариков и детей с тяжелейшими заболеваниями?

В завершении Года добровольца и волонтера в России в Интернете стартовала масштабная благотворительная акция «Рубль в день», цель которой — увеличить в два раза число людей, совершающих регулярные пожертвования в благотворительные фонды. Каждый желающий может оформить небольшое (от 30 до 300 рублей), но регулярное пожертвование в пользу одной из 133 проверенных благотворительных организаций. Акцию поддержали такие звезды отечественного кинематографа и телевидения, как Константин Хабенский, Владимир Познер, Данила Козловский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд и Ирина Старшенбаум. Их обращение доступно по ссылке: https://pomo.sh/youtube365.

Причем, к акции присоединяются все новые известные актеры, телеведущие, журналисты, спортсмены, популярные блогеры и представители благотворительных организаций по всей России. Их обращения можно найти по хештегу #рубльвдень.

- Большинство россиян не поддерживают благотворительные фонды в их борьбе с социальными проблемами регулярно. А именно регулярная поддержка позволяет благотворительным организациям системно и эффективно решать социальные проблемы, планировать свою деятельность, привлекать на работу специалистов, покупать лекарства и все необходимое для подопечных и знать, что завтра те не останутся без помощи - пояснил соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

Эксперт обратил внимание, что согласно опросу, проведенному в августе 2018 года, 90% россиян за последние 12 месяцев хотя бы один раз отозвались на просьбу о помощи (включая подачу милостыни и пожертвования напрямую конкретным людям), но при этом только 3% оформили регулярное пожертвование в пользу какой-либо благотворительной организации.

- Мы хотим в 2019 году увеличить число россиян, ежемесячно поддерживающих благотворительные фонды, в два раза — до 6% населения, - сообщил Митя Алешковский.

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Как принять участие в акции «Рубль в день»?

Есть два варианта.

Первый - поделиться в социальных сетях этим видео с хештегом #рубльвдень, а в описании к нему рассказать, что весь следующий год вы будете жертвовать 1 рубль в день в один или несколько фондов, призвать друзей сделать то же самое и разместить ссылку: https://nuzhnapomosh.ru/365;

Второй вариант участия в акции - записать собственное короткое видео, в котором рассказать, что весь следующий год вы будете жертвовать 1 рубль в день в один или несколько фондов, поделиться им в социальных сетях с хештегом #рубльвдень, призвать друзей сделать то же самое и разместить ссылку: https://nuzhnapomosh.ru/365.