Боярышник запретили продавать дешевле водки

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продавать непищевую спиртосодержащую «химию» по цене ниже алкогольной продукции.

- Тем самым это выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности, - уточнил он. - Под запрет попадает продажа спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания. То есть, она не может продаваться как пищевая продукция. Надеюсь, это поможет снизить число отравлений подобными жидкостями.

Сейчас минимальная розничная цена за поллитровую бутылку водки составляет 205 рублей. Запрет не коснется стеклоомывающих жидкостей, нежидкой «химии» и средств, которые упакованы в такую тару, которая исключает возможность из нее отхлебнуть – спреи, ролики, диспенсеры и прочие.

Эксперты в постановлении правительства ничего нового не увидели.

- У нас уже 2 года действует запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости дешевле водки, - говорит Вадим Дробиз, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. – Уже 2 года ловят в рознице боярышник, который дешевле. Бегают за «тройным одеколоном», который дешевле. Только люди все равно находят, где купить и пьют.

Действительно, подобный запрет начал действовать с декабря 2016 года. После массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник». В его составе оказался опасный метиловый спирт, тогда погибло 77 человек. Инициатором запрета был Роспотребнадзор. Последний раз его продлевали с 20 апреля на 180 суток. Срок действия запрета истек в конце октября. Раньше ведомство вносило предложение о запрете в правительство, там его одобряли, и только потом ограничения вступали в силу. В прошлом году бюрократию решили упростить и наделили правительство функцией, вводить такие запреты самостоятельно. Чем, собственно, они и воспользовались сейчас.

По данным Роспотребнадзора, за 2017 год количество смертей от отравления алкоголем снизилось в стране на четверть (26%) по сравнению с предыдущими годами.

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