Все, как в жизни: в «Игре престолов» дольше всех живут перебежчики

Писатель Джордж Мартин - создатель вымышленного мира, описанного в «Игре престолов», считается одним из самых кровожадных авторов современной литературы. Главные герои и второстепенные персонажи его саги мрут, как мухи. В чем легко могли убедиться зрители, посмотревшие все 7 сезонов знаменитого телесериала и с нетерпением ожидающие продолжения: 8-й сезон эпопеи выйдет в апреле 2019 года.

Как делали «секир-башка» наши предки

Однако ученые из Университета Маккуори (Сидней, Австралия) Рейдар Листад и Бенджамин Браун решили выяснить, на сколько уровень смертности героев «Игры престолов» соответствует реальной ситуации, сложившейся в Средние века. Кроме того, ученые мужи были намерены определить какие факторы влияют на выживаемость персонажей. Джордж Мартин признавался, что создание романа навеяно событиями, происходившими в Англии во время войны Алой и Белой розы во второй половине XV века.

Уровень насилия в те времена можно оценить благодаря исследованию Стивена Пинкера, изложенного в книге «Лучшие ангелы нашей природы». В ней профессор Гарвардского Университета и специалист по когнитивной психологии объясняет, почему число смертоубийств неуклонно сокращается по мере развития человечества. По мнению Пинкера самый высокий уровень геноцида наблюдался у охотников-собирателей до появления сельского хозяйства и первых цивилизаций. В те времена в результате братоубийственных разборок в год погибало примерно 500 человек на 100 000 населения. Такие оценки делались на основании изучения останков людей в древних захоронениях. Можно сказать, что примерно каждый пятый человек в эпоху палеолита умирал насильственной смертью. Возникновение городов и первых государственных институтов (верховная власть, армия, суд) снизило градус взаимной вражды и насилия: в античные времена жертвами убийств становились уже примерно 100 человек на 100 000 населения в год. В Средние века показатель насильственной смерти снизился до 40 человек на 100 000 (сегодня эта цифра еще в 20 раз меньше).

- Пинкер называет в качестве причин гуманизации несколько факторов, но в первую очередь это появление государства с его монополией на законное применение силы и развитие торговли, - объясняет ведущий автор исследования Рейдар Листад (Reidar Lystad).

По мере того, как доходы от торговли возрастали, ценность человеческой жизни увеличивалась. Потому что живой человек, в отличие от мертвого, мог выступать в роли платежеспособного покупателя. Прибыль от торговых операций в конечном счете превышала размер награбленного добра во время опустошительного набега. Поэтому покоренные города стало невыгодно стирать с лица земли - ведь больше с жителей уже ничего не получишь!

Чем отличились головорезы из сериала

Социально-политическая структура Вестероса, по мнению австралийских исследователей достаточно архаична. Хотя семь королевств формально подчиняются династии Баратеонов, но верховная власть слаба, поскольку вассалы, не без оснований, считают ее нелегитимной. Поэтому жители не могут искать защиты у сильного государства - страну раздирают междоусобицы. Основные дивиденды в Вестеросе получают не от торговли, а в результате военных кампаний. Поэтому беречь людей нет никакого смысла. Не удивительно, что из 330 персонажей более половины - 186 не дожили до конца 7-го сезона. При этом только двое умерли естественной смертью остальные были умерщвлены различными способами. Так 13 человек были обезглавлены, 22 сгорели в огне, 9 были отравлены. Основная масса - 74 процента персонажей - погибла в результате нанесения колото-резаных ран.

Кто же входит в группу риска?

- У заметных участников сериала вероятность погибнуть была в 2,5 раза выше, по сравнению с теми, кто старался «не высовываться».

- Средняя продолжительность «экранной» жизни мужчин оказалась почти в два раза короче женской - 24 часа против 41,3 часа. Для сравнения максимальный срок экранного долгожительства составляет 57 часов и 15 минут.

- Шансы сохранить жизнь значительно выше у тех, кто готов переметнуться из одного противоборствующего лагеря в другой (например, таков Тирион Ланнистер или Джорах Мормонт). Перебежчики оказались одними из главных долгожителей. Длинна их сериальной жизни в среднем 55.2 часа. Век людей верных присяге недолог - в среднем 24.3 часа.

- Особы высокого происхождения в среднем могли прожить вдвое дольше, чем простолюдины (воины, фермеры, ремесленники): соответственно 38.0 часов против 19,1.

В принципе, эти стратегии выживания успешно действовали в Средние века и в реальной жизни: сиди тихо, не высовывайся, поддерживай тех, кто побеждает.

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