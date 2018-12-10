В 5 городах, где выбирают названия аэропортам, начался второй тур голосования

Сегодня, 10 декабря, стартовал второй тур финального голосования конкурса «Великие имена России». Напомним, жители всей страны выбирают дополнительные названия своим аэропортам. 5 декабря были объявлены итоги по большинству выставленных на голосование точек. Однако сразу в 5 городах финал «выборов» так и не выявил явного победителя. В том числе это касается аэропортов, по которым в голосовании победили именами исторических личностей, которые номинировались и по другим объектам и также набрали большой процент голосов.

Второй тур продлится до 23 декабря. Принять участие в голосовании могут все желающие, в том числе, и те, кто уже голосовал в первом туре.

Для голосования сформированы новые тройки кандидатов - известных ученых, писателей, композиторов и др. Эти имена взяты из «рейтинга» ВЦИОМ, списка, который был сформирован в «полуфинальном» голосовании, соцопросе - имена, которые финишировали четвертыми и пятыми, за финалистами первого тура.

Так из голосования по московскому аэропорту Внуково исключен Сергей Королев, который победил в Самаре, и добавлен композитор Петр Чайковский.

В Санкт-Петербурге исключен император Петр I (он победил с бОльшим перевесом в Воронеже) и поэт Александр Пушкин (выиграл голосование по Шереметьево). Вместо них в тройку включены писатель Федор Достоевский и композитор Дмитрий Шостакович.

В Архангельске исключен победивший в Домодедово ученый Михаил Ломоносов и добавлен покоритель Арктики Иван Папанин.

В Пензе вместо Михаила Лермонтова (имя поэта победило в Минеральных Водах) в тройку вошел уроженец Пензенской губернии, выдающийся историк Василий Ключевский.

В Нижневартовске в список добавлен нефтяник Виктор Муравленко - вместо геолога Фурмана Салманова, который выиграл голосование в Сургуте.

- Окончательное решение по участникам второго тура было принято после дополнительных консультаций с экспертами и коллегами из регионов, - рассказал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. - Действовать «под копирку» в таком проекте нельзя, поэтому мы взяли небольшой тайм-аут, чтобы разобраться в спорных ситуациях, к которым также отнесли вопрос с утверждением победителя в Горно-Алтайске.

Отметим, что в голосовании по аэропорта Горно-Алтайска развернулась настоящая борьба между двумя художниками - Николаем Рерихом и пейзажистом Григорием Чорос-Гуркиным. Рерих обошел коллегу всего 1%. Однако местные активисты заявили, что за кандидатуру путешественника и философа активно голосовали и представители других регионов, благодаря активной кампании инициативных групп в соцсетях.

- Мы получили обращение Общественной палаты Республики Алтай, обеспокоенной поляризацией общественных настроений в регионе в связи с объявлением результатов конкурса, - заявил Валерий Фадеев. - Данная ситуация идет вразрез с идеологией конкурса - сохранение исторической памяти и объединение жителей региона вокруг имен выдающихся соотечественников. Поэтому мы приняли аргументы алтайских коллег и решили вывести аэропорт Горно-Алтайска из проекта с возможностью проведения нового голосования в следующем году.

О способах для голосования и правилах конкурса читайте на сайте проекта "Великие имена России".