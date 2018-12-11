Церемония вручения премии «Джентльмен года» - 2018: онлайн-трансляция

25 лет «Комсомольская правда» вручает футбольную премию «Джентльмен года». В 2018 году ее лауреатом стал полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин. В этот раз «КП» проводит премию совместно с сайтом Sport24.ru, и торжественная церемония ее вручения состоится 11 декабря в Москве. Джентльмен год получит традиционный приз - специально сшитый для него смокинг. А кроме того, награды ждут лучших комментаторов года, лучших пишущих журналистов, чемпиона Москвы, и других победителей премии.

Премия «Джентльмен года» носит имя легенды «Спартака» Федора Черенкова. Ее вручают не только за подвиги на футбольном поле, но и за благородное поведение за его пределами. В разные годы ее лауреатами становились такие звезды, как Халк, Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, Дмитрий Булыкин, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Артем Ребров... И все они примеряли смокинг - наряд настоящих джентльменов.

«Я сначала не поверил, что стал «Джентльменом года», - признался Роман Зобнин во время примерки смокинга. - До последнего думал что это розыгрыш. Но мне приятно. Поведение? С судьями я стараюсь не спорить, смысла нет, они свои решения не отменяют. Драться я тоже не дерусь - в последний раз было лет в 11, но на поле иногда завожусь. И симуляции -это тоже не мое».

Смотрите прямую видеотрансляцию торжественной церемонии "Джентльмен года" на сайте kp.ru 11 декабря с 19:00 мск.