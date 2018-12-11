«ЗЕНИТный» комплекс: главные итоги первой части чемпионата России по футболу

«Локомотиву», ЦСКА, «Спартаку» и «Краснодару» осталось на этой неделе провести еще по одному матчу в еврокубках, и на своих воротах российский футбол повесит табличку «перерыв». Но пока еще не успели остыть эмоции, самое время вспомнить главные цифры первой части чемпионата России.

Плюс 3 тысячи зрителей

Понятно, что зрителей станет больше, но на столько! В прошлом сезоне на матчах собиралось в среднем 13 971 человек, и это был рекорд чемпионатов России. В текущем турнире на футбол ходит 17 091. Причина на поверхности - ЧМ-2018. У «Ростова», «Крыльев», «Урала» - новые стадионы. Общая цифра посещаемости могла быть выше. Подвел «Енисей» с реконструкцией своей арены.

8 пропущенных

Защитники ЦСКА Игнашевич и Березуцкие на пенсии, бетонный швед Вернблум смылся в Грецию. Но без них в графе «пропущенные мячи» у ЦСКА после 17 матчей красуется цифра 8. Это лучший показатель лиги. Теперь вспомните о продаже Головина и Витиньо, уходе Натхо и Милановича, травмах Дзагоева и Васина... Но ЦСКА вновь среди лидеров. Браво - Гончаренко, респект - Гинеру.

3 тренера

Война «Спартака» со своими фанатами - одна из двух главных мыльных опер сезона (вторая - про Кокорина и Мамаева). Красно-белые фанаты так влюбились в итальянского тренера Массимо Карреру, что после его отставки желали поражений своему клубу. Капитана Дениса Глушакова едва не распяли где-то в центральном круге, а на владельца клуба Леонида Федуна легли страшнейшие проклятия. Но когда дым рассеялся, выяснилось - «Спартак» с новым, уже третьим тренером отстает от лидера всего на 6 очков. Это ли не чудо.

38 минут на гол

В первой пятерке лучших бомбардиров чемпионата вы найдете сразу трех игроков «Краснодара». Это неудивительно, «быки» - самая атакующая команда лиги. Но из них выделяется Магомед-Шапи Сулейманов. Все свои 5 голов он забил, выходя на замену. Его скорострельность - гол за 38 минут!

1 очко отрыва

У «Зенита» сформировался комплекс: второй год подряд команда уходит в отрыв, но к зиме резко замедляет ход. А ведь на место итальянца Манчини, который ругался с игроками и даже Дзюбу отправил в аренду, пришел друг всех футболистов Сергей Семак. Но тенденция все та же. Но за «Зенит» играет примета: зимний чемпион почти всегда остается первым на финише.