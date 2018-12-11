Бывшая участница ВИА "Сливки", прозябающая в нищете в Бразилии, обвинила мачеху в краже драгоценностей

Про экс-солистку ВИА «Сливки» Дарью Ермолаеву «Комсомолка» уже писала больше 1,5 года назад. Красавица тогда оказалась в Бразилии, куда уехала вслед за супругом, в очень бедственном положении. Муж ее вскоре оставил. Женщина осталась с грудным ребенком на руках, в доме-развалюхе, без средств к существования, и очень нуждалась в помощи. Ее подруга Теона Дольникова организовала сбор средств в России, чтобы поддержать близкого человека. Но тогда подразумевалось, что экс-певица вернется в Москву, но она приняла решение остаться в Бразилии. На родину девушка прилетела только неделю назад, чтобы вступить в наследство отца, артиста "Росгосцирка" Юрия Ермолаева. Последнее время он жил с сиделкой, на которой женился.

По словам певицы, когда она начала разбираться с бумагами и наследством, и обнаружила пропажу драгоценностей и ценных вещей.

— Пытаюсь связаться с Людмилой Ермолаевой, она отвечает на звонки, а потом пропадает, —призналась Дарья.

Дарья Ермолаева (слева) в составе "Сливок".

Также она сообщила об исчезновении некого дневника, в который покойный отец записывал семейные секреты. А она бы хотела сохранить его у себя для детей.

— По её словам, она оставила тетрадку в коробке на кухне, а остальное не видела, - рассказала StarHit экс-солистка "Сливок".

Ермолаева также добавила, что оформила наследство на квартиру, на которую якобы имела виды при жизни отца мачеха, однако ценные вещи пока не смогла найти. И видимо, скорей всего, искать их придется с полицией.

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«Даша вышла замуж, казалось за нормального парня из Москвы. Который в итоге заставил ее продать родной дом в Москве и переехать жить почему-то в Бразилию. Половину денег он просто у нее отобрал, а на что осталось они купили развалюху, потому что на что-либо другое им не хватало. С половиной суммы он сбежал и отказался от своего собственного ребенка за месяц до его рождения, бросив Дашу в долгах и в разрушенном доме, где негде даже прилечь. Очень долгая история и грустная», — написала тогда Дольникова. (подробности)