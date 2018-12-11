Экс- солистка Spice Girls попала в больницу с поломанными ребрами после бурной ночи в клубе
Солистка группы Spice Girls Мелани Браун больше известная как Мел Би, кажется, взялась за старое. Певица и раньше не отличалась примерным поведением, но на днях превзошла и себя. Она провела столь бурную ночь в лондонском клубе, что попала в больницу с переломом двух ребер и сильным порезом руки. Что именно произошло в тот вечер, звезда решила не говорить прессе, только поблагодарила врачей клиники, которые оказали ей экстренную помощь. Она отметила, что провела три часа на операционном столе.
Певица попросила у поклонников прощения за сорванную презентацию своей книги в Нью-Йорке, отметив, что она обязательно встретится с ними, как только поправится. Позже она опубликовала также фото со своими друзьями, которые пришли проведать ее в клинике, сообщает Daily Star.
Напомним, у британской певицы есть дочь Финикс Чи от первого брака с танцором Джимми Гулзаром. Также она родила дочь Эйнджел от актера Эдди Мерфи, причем последний не сразу признал отцовство. После этого Браун была замужем за продюсером Стефеном Белафонте. В этом браке появилось дочь Мэдисон. Певица призналась, что у нее были проблемы с алкоголем. В 2014 году она приняла смертельную дозу таблеток, однако врачи успели приехать вовремя и спасли звезду. Звезда призналась, что на столь отчаянный поступок ее подтолкнуло семейное насилие. Ее регулярно избивал Белафонт.
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