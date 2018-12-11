Экс- солистка Spice Girls попала в больницу с поломанными ребрами после бурной ночи в клубе

Солистка группы Spice Girls Мелани Браун больше известная как Мел Би, кажется, взялась за старое. Певица и раньше не отличалась примерным поведением, но на днях превзошла и себя. Она провела столь бурную ночь в лондонском клубе, что попала в больницу с переломом двух ребер и сильным порезом руки. Что именно произошло в тот вечер, звезда решила не говорить прессе, только поблагодарила врачей клиники, которые оказали ей экстренную помощь. Она отметила, что провела три часа на операционном столе.

officialmelb Thankyou to all the wonderful nurses dr s and my amazing surgeon for the care and expertise given to me here at the hospital.

Певица попросила у поклонников прощения за сорванную презентацию своей книги в Нью-Йорке, отметив, что она обязательно встретится с ними, как только поправится. Позже она опубликовала также фото со своими друзьями, которые пришли проведать ее в клинике, сообщает Daily Star.

officialmelb Morning everyone!

Напомним, у британской певицы есть дочь Финикс Чи от первого брака с танцором Джимми Гулзаром. Также она родила дочь Эйнджел от актера Эдди Мерфи, причем последний не сразу признал отцовство. После этого Браун была замужем за продюсером Стефеном Белафонте. В этом браке появилось дочь Мэдисон. Певица призналась, что у нее были проблемы с алкоголем. В 2014 году она приняла смертельную дозу таблеток, однако врачи успели приехать вовремя и спасли звезду. Звезда призналась, что на столь отчаянный поступок ее подтолкнуло семейное насилие. Ее регулярно избивал Белафонт.

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Мелани Браун таким образом отреагировала на едкую шутку Саймона Коуэлла, известного в США телеведущего, который решил «пройтись» по неудачам в ее личной жизни. (подробности)