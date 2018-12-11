«Свидание с убийцей»: Дочь миллионера нашли убитой во время кругосветного путешествия

Кругосветное путешествие было большой мечтой студентки и художницы из Эссекса Грейс Миллан. И на окончание учебы папа- британский миллионер решил сделать дочки подарок и оплатил всю поездку вокруг земного шара. Кто же знал, что это путешествие станет последним для девушки?!

Сначала Грейс провела 1,5 месяца в Перу, а 20 ноября прилетела в Южную Зеландию. Грейс остановилась в отеле CityLife города Окленда, где и пропала накануне своего 22 дня рождения.

То, что девушка больше суток не выходит на связь очень встревожило семью путешественницы. Она не брала трубку и не отвечала на сообщения в почте. А если учесть, что до этого студентка несколько раз выходила на связь в течении дня, родители забили тревогу.

«Она закидывала нас фотографиями из своей поездки и выходила на связь со мной, ее мамой или братьями каждый день», — рассказывал позже отец Грейс, британский миллионер Дэвид Миллан. А спустя несколько дней сам прилетел в Окленд на ее поиски.

Тело Грейс нашли спустя два дня. Оно было спрятано в кустах возле Живописной дороги — популярного туристического маршрута. Убийца привез его туда на арендованной машине, которую затем оставил в 300 километрах от этого места.

26-летний Джесси Кемпсон познакомился с Грейс в приложении Tinder и договорился о свиданииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вскоре полиция нашла и подозреваемого. 26-летний Джесси Кемпсон познакомился с Грейс в приложении Tinder и договорился о свидании.

Более того, подозреваемый жил на той же улице в Окленде, где был расположен хостел Грейс.

Полиция полагает, что, хотя знакомство было случайным, убийство он мог задумать заранее. И это связано с психическими проблемами парня. В Окленд он уехал от родителей, с которыми жил в Сиднее и непонятно, чем занимался все это время в городе. Но не исключено, что он давно выслеживал себе жертву. Следователи нашли женщину, с которой Джесси переписывался уже полгода. 1 декабря они договорились увидеться, но она отменила встречу по личным причинам. Тогда мужчина нашел другую жертву. Ему уже предъявили обвинения.