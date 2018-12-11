Похудеть без диет и спорта — ученые объявили, что открыт путь к исполнению многовековой мечты человечества

Врачи сокрушаются: Землю охватила эпидемия ожирения. Сегодня от его последствий — диабета, сердечно-сосудистых болезней и рака (доказано, что ожирение одна из его ведущих причин!) умирает большинство людей во всем мире. И хотя есть давно известные и 100-процентно доказанные средства сбросить лишний вес — диета и спорт, человечество продолжает мечтать, что ученые совершат прорыв. То есть изобретут, наконец, способ худеть, лежа на диване с печеньем и бутербродом с колбасой.

И вот, кажется, свершилось. Зарубежные СМИ, а вслед за ними некоторые российские обнародовали сенсацию: австралийско-американская команда исследователей выяснила, как «запретить» калориям откладываться в жир. Пока, правда, успешные опыты провели на мышах. Но ведь это дело времени. На грызунах испытывали все лекарства, которые сейчас спасают нас от самых тяжелых болезней. Может, так будет и с ожирением? Вдохновленные, мы решили узнать все нюансы. И для этого изучили первоисточник вместе с известным генетиком, исследователем, основателем медико-генетического центра Genotek Валерием Ильинским.

ОТОПЛЕНИЕ ВМЕСТО ОЖИРЕНИЯ

- Когда вы что-то едите, в организм поступают калории. Это энергия, которую можно либо запасти, либо потратить, - поясняет Ильинский. - Значительная часть энергии тратится на то, чтобы обогревать организм. Потому что все теплокровные животные, включая мышь и человека, должны поддерживать постоянную температуру тела. Что и происходит за счет сжигания энергии.

Другую часть энергии организм откладывает, запасает в виде жира. Чтобы потом ее можно было извлечь и потратить на что-то еще, кроме обогрева. Например, на выполнение какой-то физической нагрузки, на мыслительную деятельность. Словом, на любой необходимый процесс в организме.

Исследователи заявляют, что им удалось изучить ключевой механизм, который направляет энергию либо на обогрев, либо на запасание в виде жира. Ученые показали на подопытных мышах, что воздействие на некоторые гены может «переключать» регулятор. И тогда основная, наибольшая часть энергии пойдет именно на обогрев организма и не будет запасаться в жировой ткани.

ПОГОРЕТЬ НА ЕДЕ

Все бы хорошо, но многие полные люди немало едят. Если все эти калории вместо жира пойдут на обогрев, то не получится ли, что человек вообще «сгорит»? Пострадает от резкого повышения температуры вплоть до теплового шока?

- Опасения оправданы, - подтверждает Валерий Ильинский. - Если на обогрев пойдет слишком много энергии, это наверняка приведет к проблемам. У мышей в эксперименте тяжелых исходов не было (неизвестно, кстати, насколько ударно они переедали в сравнении с человеком. - Авт.), но люди все-таки отличаются. У человека при повышении температуры состояние может ухудшаться очень серьезно. Вспомните состояние лихорадки при гриппе или сильной простуде. Все наши органы эволюционно приспособлены к работе при определенной температуре (как правило, 36,6 градусов Цельсия). Если она будет меняться, да еще и существенно, то неблагоприятные последствия обеспечены. Будет страдать и сердце, и мозг.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

О разработке каких-то препаратов или методов для людей на основании открытия речи пока не идет. Но если предположить, что какое-то средство все-таки появится — что бы это могло быть? Обязательно генная терапия, которая пожизненно «переключит» потоки энергии? Или, может, можно было бы периодически принимать таблетки, худо-бедно переживать скачки температуры и все-таки худеть?

- Теоретически возможно и то, и другое. Но очень сомневаюсь, что дойдет до терапии для людей. Все-таки такой метод слишком непредсказуем и опасен возможными побочными эффектами. Чем обернется для человека, а не мыши, вмешательство в целый каскад генов, да еще и регулирующий такой жизненно-важный механизм, как терморегуляция? Все это слишком рискованно. Тем более, что есть абсолютно безопасный и эффективный способ сбросить вес. А именно — меньше калорий потреблять и больше расходовать. То есть — те самые, давно известные диета и спорт. Ничего лучше наука пока не придумала. И, кстати, вряд ли придумает.

НА ЗАМЕТКУ

В норме ли ваш вес

Посчитайте свой индекс массы тела (ИМТ). Для этого свой рост в метрах возведите в квадрат, а потом свою массу тела (в кг) разделите на эту цифру.

Например: рост 1,72 м; вес 60 кг. 1,72 в квадрате = 2,96. 60 кг делим на 2,96 = 20,5.

Проверяем: ИМТ от 18 до 25 — это здоровый вес. От 25 до 29 — избыточный вес. Выше 29 — ожирение.

БУДЬ В КУРСЕ

Три «золотых» правила похудения

Вот, что советуют эндокринологи — эксперты по обмену веществ.

1. Старайтесь ужинать не позднее чем за 3 — 4 часа до сна. Если очень мучает голод — съешьте яблоко или грушу либо выпейте стакан кефира невысокой жирности — но не менее 2,5% (в обезжиренных молочных продуктах практически не остается полезных веществ).

2. Исходя из известных механизмов обмена веществ, основные приемы пищи должны приходиться на первую половину дня. Сладкие фрукты и даже десерты вполне можно себе позволить, но — до 12 часов дня.

3. Обязательно уделяйте внимание физнагрузкам. В идеале это бег, плавание, занятия в спортзале или дома, как минимум — ходьба пешком максимально быстрым шагом не менее 150 минут в неделю, чем больше расстояния — тем лучше.

ДЕЛО ВКУСА

Любишь брокколи - значит, откажешься от вина

Исследователи из США и Австралии задумались над парадоксом: почему тоник, кофе и большинство сортов чая - горькие, но от них фанатеет полмира? В ходе исследования проанализировали несколько медицинских баз данных, охвативших более 400 тысяч человек. И вот что выяснилось.

Есть разные варианты генов, которые отвечают за восприятие горького вкуса кофеина, хинина и вещества со сложным названием - пропилтиоурацила. Хинин добавляется в тоник, а также используется при лечении малярии. Пропилтиоурацил содержится в крестоцветных овощах, например, капусте - в том числе брокколи и брюссельской.

Исследование принесло неожиданный результат. Те, кто в силу генетических причин сильнее чувствует горечь кофеина, пьет больше кофе. Кажется странным, что по идее неприятный вкус не отвращает, а, напротив, развивает пристрастие к напитку. Ученые объясняют это противоречие тем, что мозг быстро связывает вкус и эффект кофе. С каждой новой чашечкой рецепторы предвещают организму бодрость и прилив сил. Повышенная же чувствительность к пропилтиоурацилу и хинину, наоборот, заставляет предпочесть чай.

При этом чем явственнее человек ощущает пропилтиоурацил, тем меньшей популярностью у него пользуется алкоголь, в частности, красное вино. То есть люди, не любящие брюссельскую капусту, скорее всего, откажутся и от бокала красного. Для кофеина и хинина такой взаимосвязи не было выявлено.

Анна КУТЫРИНА

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