Роскачество займется проверкой АЗС

Экспертная организация займется регулярными проверками с января 2019 года. Ставропольский край выбрали пилотным регионом. После подведения итогов, похожие программы заработают по всей стране.

- Топливо на заправках первых ста пилотных АЗС будет досконально проверено в соответствии с широкой программой испытаний, - рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. - Наиболее распространённый в России бензин АИ 92 будет закуплен экспертами в федеральных и региональных сетях, а также на частных заправках, где его исследуют по 30 критериям качества и безопасности, включающим соответствие заявленному виду бензина, наличие примесей. Результаты исследования определят фальсификацию, реальное и заявленное октановое число, то есть мимикрию под более дорогой бензин, качественные характеристики топлива. Также эксперты проверят наличие на АЗС необходимой информации о топливе.

По мнению топливных экспертов, основной источник некачественного горючего: нефтебазы. Это последние точки в оптовой цепи – там бензин уже разливают по бензовозам и доставляют на заправки.

Недобросовестные работники нефтебазы могут в одном хранилище смешать качественное и фальсифицированное топливо с нелегальных мини-НПЗ. Потом всю партию продают, как хорошую. Еще за счет присадок на базе могут поднять октановое число бензина.

- В ходе проекта будет реализован принцип взаимодействия контрольного органа и национальной системы качества, апробированы методические рекомендации Росстандарта для проведения мониторинга качества топлива на АЗС, - сказал руководитель Роскачества Максим Протасов. - Это отличный пример объединения передовых методологий регулятора и высокоточных принципов исследования Роскачества. И мы намерены развивать сотрудничество в этом направлении. Эффективность подобной коллаборации уже доказана мировым опытом.

Действительно, были примеры, когда экспертные организации находили массовые нарушения. К примеру, летом 2018 года в Бразилии институт Proteste (аналогичен нашему Роскачеству) проверил заправки страны. В бензине на четверти АЗС были обнаружены серьезные превышения по этанолу.

В последние годы, количество нарушений на российских заправках сокращается. Если в 2015 году фальсификат находили на 20% АЗС, то в 2017-м уже на 11%. Чаще всего претензии есть не к сетевым колонкам, а к небольшим частным.

В Минпромторге ждут, что в 2019 году Госдума примет закон, вводящий оборотные штрафы для АЗС-нарушителей. Заправка начнут платить не фиксированную сумму, а процент с оборота. Колонкам с бензином-фальсификатом придется отдать 1% выручки от продажи топлива за весь предшествующий год.

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Счетная палата: Цены на бензин в 2019 году резко вырастут

Счетная палата прогнозирует скачок цен на бензин после Нового года. Причиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года. В проекте бюджета действительно заложен серьезный рост косвенных налогов, которые платят нефтяники. Акциз на бензин вырастет в 1,5 раза - с 8200 рублей до 12 300 рублей за тонну. На дизельное топливо — с 5600 рублей до 8500 рублей за тонну (подробности)