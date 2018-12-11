Геннадий Зюганов: 31 декабря, перед перестройкой, я расталкивал вагоны и пил чистый спирт

Обычно известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев встречали Новый год в жарких странах. Нынче 31 декабря, по известным причинам, они будут в Бутырке... «А вас на Новый год в какие неожиданные места заносило?» Такой вот "Вопрос дня” я тут на днях в газету готовил. Позвонил и Геннадию Зюганову...

Геннадий Зюганов - в эфире Радио «Комсомольская правда»: 31 декабря я расталкивал поезда, а потом пил спирт... 00:00 00:00

- Геннадий Андреевич! А вот вас как - не заносило куда-нибудь в неожиданное место - под самый Новый год? Может быть, в армии? Может быть, в юности? Может быть, позже?

- Ну, неожиданные, как всегда, наверное, были места...

- Например.

- Ну, в армии я в специальной разведке служил, Новый год приходилось встречать не в казарме, а в поле. Но все зависело от оперативной обстановки.

А помнишь, были годы, когда под Новый год было под 40?

- У вас в Орле, в Москве?

- В Москве было под 40 в 1978 году, я учился как раз здесь, и все замерзло, добраться и до общежития-то было сложно в Новый год.

А с 84-го на 85-й – замерзла вся Сибирь и Урал – там было за 40.

- Наступал год горбачевской перестройки...

- Да! И меня отправили в Челябинск расталкивать на Транссибирской магистрали почти 500 поездов, - замерзли, остановились, ситуация была просто критическая.

- А вы кем тогда работали?

- А я был куратором в Центральном комитете партии и занимался регионами. И встречал тот Новый год в Челябинске на грузовом дворе, расталкивая вагоны, когда было на улице минус 42.

Тут, конечно, было не до Нового года, но я прекрасно понимал, что, если и дальше так будет - все смерзнет. И будут замерзать целые поселки, улицы и города, поэтому пришлось сражаться всю ночь с морозами.

Ситуация была просто аховая, и тогда мы все промерзли до костей.

А встречали Новый год поутру - заледенелые, но довольные, что удалось растолкать железнодорожные составы, разгрузить их - и мы одновременно погрелись.

Я редко пью крепкие напитки, но в данном случае пришлось.

- То есть, вы спирт пили?

- Ну, немножко разбавленный...

- Подвиг коммуниста!