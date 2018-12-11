Выездная сессия ПМЭФ в Челябинске: новые точки роста перед международными саммитами

10 декабря в Челябинске Фондом Росконгресс совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив была организована выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура развития».

В мероприятии участвовали заместитель Министра экономического развития России Вадим Живулин, министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников, руководители профильных ведомств и организаций, ведущие эксперты в области экономики, бизнеса, государственно-частного партнерства и инвестиций, сотрудники общественных организаций.

Продуктивно и динамично

По словам Вадима Живулина сессия прошла продуктивно, динамично и была направлена на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов. Были определены конкретные «новые точки роста», которые будут реализовываться.

Как отметил директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков главная цель сессии в Уральском федеральном округе – создать условия, укрепить диалог между различными институтами развития, представителями власти. Прямой диалог общества, власти, бизнеса – это та энергия, которая позволит в дальнейшем подписать какие-то соглашения, реализовать востребованные проекты, в том числе, и касающиеся государственно-частного партнерства.

В режиме диалога, прямого общения

Сессия в Челябинске вызвала большой интерес. Это было видно и по количеству участников и по тематике выступлений и по числу вопросов, которые поступали в режиме диалога, прямого общения.

Внимание привлек проект строительства в Челябинской области Высокоскоростной магистрали, которая соединит столицу Южного Урала с Екатеринбургом. Есть уверенность в том, что этот проект удастся реализовать. Заявленные показатели, включая пассажиропоток, стоимость проезда, скорость передвижения между городами, аэропортами, все это было четко обозначено. Это весомый драйв для развития двух регионов, для повышения качества жизни населения.

- Челябинская область – это исторически сложившийся крупный индустриальный центр. Модернизация производства, развитие муниципальной инфраструктуры, повышение уровня экологической безопасности, - эти и другие направления будут реализовывать еще активнее, учитывая, что в 2020 году Челябинск станет столицей проведения саммитов ШОС и БРИКС. Уверен, этот станет серьезным рычагом, толчком к дальнейшему развитию территории, - подчеркнул Алексей Вальков.

Сессия стала завершающим в 2018 году мероприятием, направленным на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий.

Современное жизненное пространство

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников заострил внимание на том, что сам принцип государственно-частного партнерства находит все большее развитие, и Южный Урал, уже более 10 лет назад, стал одним из первых регионов, где это направление начало активно продвигаться. Это касается структур ЖКХ, а в дальнейшем найдет свое продолжение в развитии транспортной инфраструктуры Челябинска, и в целом в развитии мегаполиса, как современного жизненного пространства.

Глава минэкономразвития Челябинской области, в частности, сообщил, что до 2020 года в регион планируется привлечь не менее 18 млрд рублей. Эти средства пойдут, в том числе, на приобретение более 850 автобусов, оснащенных экологичными двигателями на газомоторном топливе, а также не менее 100 новых современных трамваев.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

- Выездная сессии Петербургского международного экономического форума очень важна для развития нашего региона. Региона, который нацелен и уже начал реализацию больших новых инвестиционных проектов. Челябинск должен стать одним из лидеров среди российских городов, в том числе, и с наиболее развитой конгрессно-выставочной инфраструктурой, опытом проведения на высоком уровне международных мероприятий. Это также важно в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.