«Беспилотник»: совсем ручной

Беспилотниками становятся не только самолеты, комбайны, океанские корабли и автомобили, но и полезные роботы уже доступны для дома! Маленький домашний пылесос-беспилотник – гаджет простой и очень актуальный!

Робот-пылесос позволяет очень просто и при этом эффективно поддерживать чистоту в квартире. Пользоваться им очень легко – пульт дистанционного управления проще, чем у телевизора и даже у кондиционера. Рассмотрим возможности такого устройства на примере новой модели робота-пылесоса ILIFE A40, которую сегодня можно назвать классической.

«Краткий курс молодого бойца» для владельца этого робота состоит из двух пунктов. Пункт первый: для запуска нужно выбрать нужный режим уборки из четырех («автоматический», «по периметру и углам», «точечный» и «максимальной мощности») и запустить пылесос – а остальное робот сделал сам. Пункт второй: когда пылесос заполнил свою емкость для мусора – ее надо почистить. Вот и все хитрости. Все, что нужно для правильного выполнения задачи, машинка умеет делать сама. Умная машинка имеет «на борту» двадцать один (!) датчик. Встроенные сенсоры анализируют пространство и передают информацию процессору, который управляет пылесосом. Этот робот может обходить препятствия, избегать падения со ступенек, сам выбираться, если застрял, а также самостоятельно находить зарядную станцию.

Мы протестировали ILIFE A40 и можем сказать: мусор и пыль собирает он качественно. Если по какой-либо причине вы недовольны результатом – всегда можно запустить повторную уборку и этого будет достаточно. Ни разу не было ситуации, когда был нужен третий подряд запуск пылесоса. Работает очень тихо, с мягким уютным жужжанием, поэтому домашние животные обычно относятся к нему спокойно. Свою «базовую станцию» устройство находит уверенно, становится на зарядку самостоятельно и корректно. «Разбирается» с комнатой любой конфигурации. Низкий профиль позволяет без проблем забираться под мебель, а специальная конструкция щеток – хорошо чистить ковры, даже с высоким ворсом. Можно задавать запуск уборки по таймеру, что позволяет пылесосить даже в ваше отсутствие. Маленький побочный эффект: препятствие в виде «змеятника» на полу из разных проводов может создавать роботу проблемы, поэтому лучше разобрать кабели, упорядочить их и аккуратно закрепить – это действо сделает вашу квартиру чище, да и вид станет приятней.

При использовании пылесоса в ходе тестирования комнаты стали заметно чище. Это предсказуемо – наличие такого домашнего помощника позволяет выполнять уборку по два раза в день, что положительно отражается на любой квартире (можно и чаще, но вряд ли будет нужно). Режим с максимальной мощности позволяет очистить даже очень пыльный ковер и справляется даже с щелястым паркетом. При регулярном использовании достаточно обычного режима – при повышенной мощности, разумеется, идет повышенный расход заряда батареи.

Влажная уборка в квартире, разумеется, бывает нужна и при систематическом использовании ILIFE A40, но – заметно реже. Также стало заметно, что вода после мытья полов стала заметно чище, то есть пылесос работает на совесть. Также при регулярном использовании робота-пылесоса заметно меньше становится пыли на мебели, что тоже было видно. Традиционный пылесос выбрасывать не придется – для него тоже найдется работа: обработка мебели, занавесок, одежды и т.д. Но регулярную уборку пола можно полностью поручить роботу.

Наш вердикт: для аллергиков, семьи с детьми (как с младенцами, так и с подростками) для владельцев домашних животных, для фанатов чистоты, для пожилых и особенно для холостяков – такая машинка необходима, для остальных будет просто очень полезна.

Итак, ответ на вопрос в заголовке: полезен! Вы спросите, а почему не моден? А потому что такое устройство не все еще «распробовали»! Многие о роботах пылесосах даже не знают, а некоторые считают их сложными и дорогими, а это совершенно не так. Заметим, что отсутствие моды на такие устройства – новость очень хорошая! Стремясь завоевать новый рынок, производители роботов-пылесосов устанавливают на них очень хорошие цены. Часто даже самые современные модели оказываются на распродажах. Например, рассмотренный нами использовании ILIFE A40 при старте продаж на торговой системе TMALL продают за полцены (точнее, скидка 48%), что очень приятно, особенно если вспомнить, что модель совершенно новая.