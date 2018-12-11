Новогодний оливье-2018 дешевле всего обойдется в Мордовии

В начале декабря Росстат уже традиционно предупреждает, к каким затратам на новогодний стол готовиться россиянам. Дороже всего традиционный салат оливье, без которого у нас застолье в этот праздник не застолье, выйдет нынче жителям Чукотки — 517 руб. Как, впрочем, и в прошлом году. Правда, тогда набор продуктов для самого популярного новогоднего салата в этом регионе тянул на 532 руб.

Москва в рейтинге нынешнего декабря на седьмом месте — 412 руб. Годом раньше столица располагалась на шестом месте почти с той же суммой — 413 руб.

В Санкт-Петербурге ингредиенты для того же салата будут стоить 342 руб. (год назад — 345 руб.).

В целом новогодний стол (набор из пары десятков продуктов, включая красную икру и отечественное шампанское) дороже всего накрыть будет все на той же Чукотке — 9091 руб. (8179 руб. в прошлом году). В десятку регионов с самой дорогой новогодней корзиной входят также Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Москва, Якутия, Мурманская, Магаданская, Сахалинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург.

Где оливье* будет самым дорогим…

Чукотка 517 руб.

Камчатка 487 руб.

Ненецкий АО 475 руб.

… и самым дешевым

Мордовия 237 руб.

Белгородская обл. 239 руб.

Кабардино-Балкария 248 руб.

*огурцы консервированные, горошек консервированный, картофель, морковь, яйца куриные, вареная колбаса, майонез, лук репчатый — в расчете на 4 порции

Самая дорогая селедка под шубой**…

Чукотка 469 руб.

Магаданская обл. 266 руб.

Ненецкий АО 265 руб.

...и самая дешевая

Мордовия 121 руб.

Кировская обл. 122 руб.

Курская обл. 124 руб.

**сельдь соленая, картофель, свекла столовая, морковь, яйца куриные, майонез, лук репчатый - в расчете на 4 порции

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Стоимость оливье к новому году вырастет минимум на 4 процента

Дело движется к Новому году и традиционно в эти дни хозяйки прикидывают примерное меню на праздничный стол. Ценник на традиционные салаты немного вырос. Об этом свидетельствует стоимость продуктов, необходимых для приготовления новогодних блюд. Инфляция сказалась на ценах и простые расчеты показывают, что оливье обойдется минимум на 4 процента дороже, чем в прошлом году. А вот второй салат – селедка под шубой – останется в той же ценовой категории (подробности)