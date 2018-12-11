2018-12-11T13:44:05+03:00
Здоровье

Ученые: смартфоны и интернет могут замедлять развитие мозга

Дети, которые проводят с гаджетами больше 2 часов в день, хуже соображают и говорят
Ксения КОНЮХОВА
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Ученые изучают влияние частого использования смартфона на кору головного мозга, но пока не спешат с выводами.Ученые изучают влияние частого использования смартфона на кору головного мозга, но пока не спешат с выводами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские ученые из Национального института здоровья при Департаменте здравоохранения США поделились первыми результатами многолетнего проекта о развитии мозга детей. Исследователи провели МРТ головного мозга у 11 с лишним тысяч детей в возрасте 9-10 лет. И увидели, что у тех, кто проводит со смартфонами и компьютерами больше 7 часов в день, кора головного мозга истончается (то есть стареет) раньше, чем у сверстников.

- Кора головного мозга отвечает за память, восприятие, речь, - отмечает доктор Гайа Доулинг, один из авторов исследования. - Есть исследования, что толщина коры мозга связана с уровнем IQ. И в нашем проекте мы увидели, что дети, которые проводят перед экраном больше 2 часов в день, хуже справляются с тестами на мышление и речь.

Что же теперь — запретить детям все гаджеты? Вовсе нет! Сами ученые не уверены, что именно смартфоны и компьютеры провоцируют изменения в мозге. Возможно, все наоборот: дети, отстающие в развитии, больше тянутся к соцсетям и онлайн-игрушкам.

- Сейчас мы не видим ситуацию в динамике, а только один срез, поэтому делать долгоиграющие выводы нельзя, - говорит Гайа Доулинг. - Само по себе раннее истончение коры — это ни хорошо, ни плохо. Поэтому мы будем наблюдать за этими детьми, чтобы анализировать последствия и дальнейшие эффекты от смартфонов и соцсетей.

Окончательные результаты станут известны не раньше 2019 года, сообщают авторы проекта. Предыдущие исследования уже показали, что увлечение смартфонами и соцсетями может спровоцировать у детей и подростков дефицит внимания, враждебность и агрессию.

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